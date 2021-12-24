泰國流水蝦攻港滿足泰國控 疫市下擴張營業點做到？ Hot Talk 14:30 2021/12/24 分享： 疫情下，不少餐廳都面對經營壓力而結業。但亦有餐廳選擇逆市擴張，今集的主角姚亦禮的餐廳就是一個例子，他有份創辦的流水蝦店在疫情間擴展規模。他和合夥人都認爲與其守住業務，不如把握機會擴展規模。爲了開拓客源，餐廳亦推出新產品救市。想知更多，立刻睇： **聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股** 相關文章 【長實賣產】長實夥李嘉誠基金會退出飛機租賃行業套近332億元 股價升逾3%、歸咎疫情 今日 【長實賣產】長實夥李嘉誠基金會退出飛機租賃行業套近332億元 股價升逾3%、歸咎疫情 【澳門賭牌諮詢】濠賭股齊升美資牌主彈出 一文看清投行最新反應、花旗：下行風險已反映 今日 【澳門賭牌諮詢】濠賭股齊升美資牌主彈出 一文看清投行最新反應、花旗：下行風險已反映 【騰訊派京東】騰訊實物分派京東作股息 官媒︰科技巨頭聚焦主業應是趨勢 今日 【騰訊派京東】騰訊實物分派京東作股息 官媒︰科技巨頭聚焦主業應是趨勢 【ET財經早點1分鐘】Tesla升6%收復50天綫 恒指夜期升147點 阿里騰訊ADR高2% 今日 【ET財經早點1分鐘】Tesla升6%收復50天綫 恒指夜期升147點 阿里騰訊ADR高2% 你可能感興趣 【長實賣產】長實夥李嘉誠基金會退出飛機租賃行業套近332億元 股價升逾3%、歸咎疫情 今日 12:21 【長實賣產】長實夥李嘉誠基金會退出飛機租賃行業套近332億元 股價升逾3%、歸咎疫情 【澳門賭牌諮詢】濠賭股齊升美資牌主彈出 一文看清投行最新反應、花旗：下行風險已反映 今日 12:28 【澳門賭牌諮詢】濠賭股齊升美資牌主彈出 一文看清投行最新反應、花旗：下行風險已反映 【騰訊派京東】騰訊實物分派京東作股息 官媒︰科技巨頭聚焦主業應是趨勢 今日 10:22 【騰訊派京東】騰訊實物分派京東作股息 官媒︰科技巨頭聚焦主業應是趨勢 疫情 蝦 產品 泰國 餐廳