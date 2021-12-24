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泰國流水蝦攻港滿足泰國控　疫市下擴張營業點做到？

Hot Talk 14:30 2021/12/24

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疫情下，不少餐廳都面對經營壓力而結業。但亦有餐廳選擇逆市擴張，今集的主角姚亦禮的餐廳就是一個例子，他有份創辦的流水蝦店在疫情間擴展規模。他和合夥人都認爲與其守住業務，不如把握機會擴展規模。爲了開拓客源，餐廳亦推出新產品救市。想知更多，立刻睇：

**聖誕有禮－重溫《ET開市直擊》黃偉豪送你兩隻聖誕股**

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