泰國流水蝦攻港滿足泰國控　疫市下擴張營業點做到？

疫情下，不少餐廳都面對經營壓力而結業。但亦有餐廳選擇逆市擴張，今集的主角姚亦禮的餐廳就是一個例子，他有份創辦的流水蝦店在疫情間擴展規模。他和合夥人都認爲與其守住業務，不如把握機會擴展規模。爲了開拓客源，餐廳亦推出新產品救市。想知更多，立刻睇：

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