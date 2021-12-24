【澳門賭牌諮詢】濠賭股齊升美資牌主彈出　一文看清投行最新反應、花旗：下行風險已反映

▲ 澳門賭牌諮詢總結後，濠賭股齊升，當中美資牌主表現較佳。投行陸續發表評論。

澳門賭牌續期新進展，澳門政府周四公布《娛樂場幸運博彩經營法律制度》諮詢總結報告，雖未為賭牌數目、年期、博彩稅率定調，但大致沿用諮詢文件框架，沒新增「加辣條款」。澳門賭牌牌主股今早回勇，美資牌主表現尤為突出，美高梅中國 （02282） 即市升近8%，永利澳門 （01128） 升近7%，行業龍頭金沙中國 （01928） 升5%。

華資牌主方面，銀河娛樂 （00027） 升3%，持有新濠博亞（美：MLCO）的新濠國際 （00200） 、澳博 （00880） 升近4%。

花旗：料明年6月前可完成招標 濠賭股估值低

各大行陸續發布初步評論，花旗指澳門政府在諮詢總結只披露很少意見，但認為續牌進度時間表較清晰，在聖誕新年假期前公布總結，有利草案2022年首季提交澳門立法會，可於6月現有賭牌年期終結前完成重新招標，有利消除濠賭股不確定性和股價懸念。

花旗指，濠賭股目前估值相當預測明年企業價值對EBITDA的8.8倍，較約10.6倍的歷史均值低逾1個標準差以上，該行認為下行風險在很大程度上已被消化，首選3家華資牌主。

瑞銀：賭牌續期苛刻情境可能性低

瑞銀報告指，諮詢總結文件無任何驚訝之處，特別提出總結中最多意見支持發6個賭牌，即維持現有賭牌牌主數目，認為平衡就業和競爭，反映現有賭牌牌主失去牌照機會微。

瑞銀料最終博彩修正案會在「維持現狀」至「適度收緊」之間，較低機會出現苛刻營運環境，主要反映在賭牌期限較低、提高最低資本。

富瑞：澳門博彩市場續不能確定 中國政府意見關鍵

富瑞認為，公眾反應較市場憂慮為正面，理應利好濠賭股，但認為續牌關鍵是中國政府的意見，而目前行業不單在賭牌續期，於疫情復甦和貴賓廳業務發展都有不明朗，維持較保守立場。

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