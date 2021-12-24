英國疫苗中心聖誕不休息 約翰遜籲民眾拎聖誕禮物

聖誕佳節是英國一大重要節日，多數機構及公司例必放假。但英國國民保健服務（NHS）宣布，為增加新冠肺炎第3針疫苗的接種人數，聖誕節期間部分疫苗中心將繼續營運。首相約翰遜亦表示，接種疫苗將是英國民眾為家人帶來的無形禮物。

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英格蘭NHS周四（23日）表示，平安夜﹑聖誕節及拆禮物日將有共20萬個名額，供民眾預約接種疫苗，呼籲任何合資格打第3針的民眾前來，「拎取疫苗禮物」。首相約翰遜（Boris Johnson）早前希望年內讓所有合資格人士打第3針，NHS今次舉動希望幫助約翰遜達標。

部分疫苗中心將在聖誕節及拆禮物日繼續開放，如倫敦東北Redbridge的市政廳。同時，民眾在聖誕節假期期間，無需預約直接前往伊斯特本（Eastbourne）﹑迪斯伯里（Dewsbury）及哈特爾浦（Hartlepool）等地的疫苗中心接種。

NHS疫苗計劃主任勞森（Emily Lawson）讚揚願意在聖誕節於疫苗中心工作的人員，敦促民眾考慮以接種第3針，作為送予家人的聖誕禮物。

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約翰遜同日發表聖誕演說影片，再次重申接種疫苗是英國民眾能夠為自己﹑家人﹑朋友及鄰近做的一件好事，強調民眾要發揮聖誕精神，並形容疫苗是「無形且無價」（invisible and invaluable）禮物。

英國最新數據顯示，周三（22日）約84萬人接種第3針，連續7日單日接種人數超過80萬，第3針總接種人數接近3,170萬。距離約翰遜定下目標日期不足9日，英國尚有約1,320萬合資格人士未打第3針。

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責任編輯：吳漢培