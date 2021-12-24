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【Omicron變種】德國首錄死亡個案 單日增800確診

環球社會熱點 10:50 2021/12/24

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Omicron變種已傳入多國，英美等地都已錄得Omicron變種患者死亡個案。德國單日再增加800宗Omicron變種個案，周四（23日）宣布錄得首宗相關死亡個案，死者是一名長者。

【新冠疫苗】拜登強制接種令爭議 美最高法院受理 【下一頁】

德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）宣布該國首宗Omicron變種患者死亡個案，指死者年齡介乎60至79歲。

RKI指全國同日新增近4.5萬宗新冠肺炎確診個案及425名新冠患者死亡。同日新增810宗Omicron變種個案，累計確診達3,198宗，其中約一半患者屬於15歲至34歲組別。

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）同日表示，德國目前有別於其他歐洲國家，Omicron變種暫未於德國引發大規模傳播。

【美國疫情】明年首兩月或增1.4億確診 50州現Omicron變種 【下一頁】

政府由下周二（28日）起收緊防疫限制，包括限制社交聚會等措施來避免假期湧現大量確診個案。

不過勞特巴赫預計Omicron變種個案在新年或下月首周仍會飆升，更指民眾或需接種第4針新冠疫苗以維持最佳抗體水平應對疫情。

政府官方數據顯示，德國約70.7%人口已完成接種新冠疫苗，而35%人口更已經接種第3針。

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責任編輯：鄭錦玲

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