【美容科技】港初創研智能鏡　藉科技解決行業痛點

▲ 姊妹圖人工智能聯合創辦人董健業（左）與蔡德華（右），投資近8位數推出AI智能美粧顧問。（陳靜儀攝）

隨着人工智能（AI）普及，有本地初創將AI應用於皮膚分析，並建議合適的美容產品。同時，亦將技術應用至醫療行業，協助中醫應診。

將科技融入美容業為一大趨勢，但亦充滿挑戰。「姊妹圖人工智能」（Sisters Pro AI Solutions）聯合創辦人董健業表示，行業意識到要將科技融入其中，但行內懂得科技的人很少，不知如何着手。

主攻本地B2B 逾20店採用

另一創辦人蔡德華從事美容業多年，亦有美容批發零售生意的經驗。他觀察到，美容行業從業員未必十分熟悉每件產品，向顧客提供的意見也未必完全準確，希望透過科技改善美容顧問行業的痛點，以及達至標準化。

董健業在2016年，夥拍蔡德華創立姊妹圖人工智能。兩人希望作為業界的橋樑，先製作原型產品供美容院試用，以解決行業痛點。他們在2018年投資接近8位數字，推出AI智能美粧顧問（AI Smart Beauty Advisor）智能鏡的原型（Prototype）供美容院試用，再改良產品，今年中正式將產品及服務推出市場，公司目前主攻本地B2B（企業對企業）市場為主，現有逾20間美容院及零售店採用。

智能鏡採用AI技術，並設有千個面部觀察點。顧客在鏡頭前拍攝容貌後，大約10至15秒內即可為用家分析是否有系統中的14種皮膚問題，如毛孔大、眼袋、皺紋等，智能鏡同時亦採用大數據分析，依照客戶的年齡，配對合適的美容產品或療程。

拓中醫診症 輔助面診舌診

蔡德華表示，美容只是第一步，當掌握相關AI技術後，可將其延伸至「大健康」範疇。如中醫方面，可用於面診及舌診，透過鏡頭拍攝患者面部及舌頭，分析不同區域的顏色變化，協助中醫判斷病人屬於哪種體質。蔡透露，現時已有本地醫療集團，試用該人工智能及人面識別技術，進行面診及生命數據分析為醫療診斷提供重要資訊。

記者：廖淑瑩