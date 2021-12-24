▲ 【恒大危機】鼎珮據報已向四大代理發放恒大‧睿峰項目拖欠佣金

恒大 （03333） 屯門新盤恒大‧珺瓏灣被地產代理入稟高院追討佣金之際，本地傳媒報道，接手長沙灣新盤的恒大‧睿峰項目的鼎珮集團已發放早前拖欠代理的佣金。消息指，中原、美聯、利嘉閣、港置四大代理行已獲發放相關樓盤的佣金，合共涉及逾1,749萬元。恒大‧睿峰項目原由恒大及鼎珮集團（VMS）共同合作發展，但在10月中該新盤全數權益已轉讓予鼎珮集團。

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不過，恒大拖欠佣金一事仍未完結，屯門恒大‧珺瓏灣早前遭地產代理公司入稟追討佣金，而中原和利嘉閣上周五（17日）入稟高等法院，向發展商追討佣金，合共逾2470萬元。入稟狀指，中原和利嘉閣獲被告委聘為售樓代理。於2019年10月至2021年7月期間，中原和利嘉閣成功協助被告，出售屯門恒大‧珺瓏灣逾千個單位。

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