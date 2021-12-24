中銀香港舉辦全港中小學生「新春WhatsApp Stickers 創作比賽」

中國銀行（香港）（「中銀香港」）邀請全港所有全日制中、小學生參與「新春WhatsApp Stickers 創作比賽」，該比賽以「慶賀新春」為主題，旨在透過創作激發學生的視藝潛能，加深其對傳統春節文化的認識。部分得獎作品更將獲製作成WhatsApp Stickers ， 讓家長和學生在農曆新年期間可通過這些別出心裁的WhatsApp Stickers 向親友送上祝福。



「中銀香港—新春WhatsApp Stickers 創作比賽」設有三個組別，分別為小學初級組、小學高級組及中學組。每個組別均設有冠、亞、季軍各一名；「最具創意獎」、「新春喜慶獎」各兩名，以及優異獎50 名，參賽者須以個人形式參加。冠、亞、季軍得獎者分別可獲港幣1,000 元、500 元和300 元現金獎、獎盃及獎狀，其他得獎者亦可獲現金獎和獎狀。為鼓勵學生培養儲蓄習慣，所有現金獎款項將存入得獎學生於中銀香港的「孩子天」或「自在理財」賬戶。



評審團將以參賽作品主題配合度、創意和美感為評審準則，評選出得獎作品。此外，比賽亦設有小學組及中學組的「最踴躍參與學校獎」冠、亞、季軍及優異獎，將由參與人數最多的學校獲得。



是次比賽以線上形式舉行。參賽者須於2022 年1 月6 日或之前，以JPG 或 PNG 檔案格式，將參賽作品連同參加表格上載至比賽平台網站 (「比賽平台網站」) www.eczone.com.hk。小學組須於比賽平台網站下載畫紙模版創作WhatsApp Stickers，再將作品拍照或掃瞄；中學組只限以繪圖軟件、電腦或流動應用程式製作WhatsApp Stickers。得獎名單及作品將於2022 年1 月25 日在比賽平台網站公佈。



有關「中銀香港—新春WhatsApp Stickers 創作比賽」詳細內容及相關條款，請瀏覽比賽平台網站:www.eczone.com.hk。

「中銀香港—新春WhatsApp Stickers 創作比賽」

參賽對象: 全港全日制中、小學生

參賽組別:

(1) 小學初級組 - 小一至小三學生

(2) 小學高級組 - 小四至小六學生

(3) 中學組 - 中一至中六學生

個人獎項 (每組) 獎品

冠軍 (1 名) - HK$1,000 現金獎*、獎盃及獎狀

亞軍 (1 名) - HK$500 現金獎*、獎盃及獎狀

季軍 (1 名) - HK$300 現金獎*、獎盃及獎狀

「最具創意獎」(2 名) 及 「新春喜慶獎」(2 名) - HK$200 現金獎*及獎狀

優異獎 (50 名) - HK$100 現金獎*及獎狀

*所有現金獎將存入得獎者於中銀香港「孩子天」或「自在理財」賬戶。

參加方法及格式：



小學組於比賽平台網站下載畫紙模版創作作品，再將作品拍照或掃瞄；中學組只限以繪圖軟件、電腦或流動應用程式製作。參賽作品須以JPG 或PNG 檔案提交，連同參加表格上載至比賽平台網站。

作品遞交日期：2021 年 12 月13 日至2022 年 1 月6 日

得獎公佈詳情：得獎名單及作品將於 2022 年 1 月25 日在比賽平台網站公佈



協辦單位教育通訊科技平台School Team Technology Limited 會將得獎作品（優異獎除外）製作成 WhatsApp Stickers，上載至手機應用程式「SchooLink 家校通訊平台」以供下載。

(特約)