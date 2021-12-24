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【港股市況】港股平安夜半日市恒指早段升幅收窄　京東反彈、濠賭股造好（不斷更新）

股市 10:43 2021/12/24

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚續向上，港股平安夜半日市，大市高開近200點。恒生指數開報23375點，升182點。恒生科技指數升近1%，報5692。騰訊 （00700） 續升逾1%；京東 （09618） 反彈3%；濠賭股造好，金沙 （01928） 高開近5%；銀娛 （00027） 升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【10：43】中移動 （00941） 股價升逾1%，高見47.5元。

【中移動回A】中移動A股19家戰投名單出爐　國壽、京東等亦有參與

【10：36】恒大汽車 （00708） 今早再拉升逾6%，高見2.71元。恒大系其他股份則向下，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 分別跌逾1%。

【10：30】內房股下跌，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌0.6%；恒大 （03333） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌0.3%；雅居樂 （03383） 跌逾2%；融創 （01918） 跌逾4%。

【10：18】恒指曾輕微轉跌，低見23190點，最新報23206點，升12點。

【10：11】【疫苗股】康希諾生物：重組新型冠狀病毒疫苗達世衞標準　股價升4%

【10：05】大市升幅進一步收窄至約25點，報23219點；科指跌0.2%，報5629點。

【10：00】汽車股逆市向下，比亞迪 （01211） 逆市跌逾1%。吉利 （00175） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌0.9%。

【西安封城】比亞迪認西安生產線受部分影響　西安對比亞迪有多重要？

【09：58】多隻電力股今早破頂後回軟，潤電 （00836） 最新升0.4%；中國電力 （02380） 升0.9%；龍源電力 （00916） 跌0.3%；華能國電 （00902） 跌0.5%；華電國際 （01071） 跌0.8%；大唐發電 （00991） 跌逾1%。

【09：52】騰訊 （00700） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 偏軟跌0.2%。

【09：52】【恒大危機】鼎珮據報已向四大代理發放恒大‧睿峰項目拖欠佣金

【09：44】康希諾生物 （06185） 升逾6%，高見188元。康希諾新冠肺炎疫苗III期試驗保護率達世衛標準。

【09：42】維亮 （08612） 復牌股價瀉逾八成，低見0.067元，成交1847萬元。維亮擬以配售價每股0.42元配售最多4000萬股新股。

【09：40】中基長壽科學 （00767） 升33%，高見0.168元。中基長壽科學公布11月9日與淘寶中國控股簽署天貓國際商戶服務協定，於天貓國際網站開設海外旗艦店，銷售ZJ1系列產品營養補充劑，旗艦店及產品已於周一（20日）正式上線。

【09：37】港股開市後升幅收窄至100點內，報23287點，升93點。

【09：36】恒大 （03333） 逆市跌逾1%，低見1.46元。

【恒大危機】恒大驚傳罷工　涉長沙、廣西、柳州員工

【09：34】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至逾6%，高見2.73元。

【09：29】日本城母企國際家居零售 （01373） 績後升逾2%。國際家居零售中期純利錄得9514.1萬元，按年跌43.8%，擬派中期息及特別息10.5仙及4.2仙。

【高息股攻略】日本城母企派中期息及特別息14.7仙賀30周年　股息率最高達11厘　中期純利跌44%

【09：26】保利協鑫 （03800） 高開逾4%。內媒報道，從多方可靠渠道獲悉，高瓴資本已入股光伏硅料龍頭保利協鑫能源，，藉此布局顆粒硅新賽道。

【保利協鑫3800】高瓴資本入股保利協鑫能源　布局顆粒硅新賽道

【09：21】恒生指數開報23375點，升182點。恒生科技指數升近1%，報5692。騰訊 （00700） 續升逾1%；京東 （09618） 反彈3%；濠賭股造好，金沙 （01928） 高開近5%；銀娛 （00027） 升逾3%。

【澳門賭牌】澳門總結博彩法諮詢最多人支持發6個賭牌、政府未定調　突增考慮國家安全、金沙美盤前升4%

【騰訊派京東】京東沽空達927萬股破紀錄　大戶率先變陣

【09：14】期指開報23344點，升135點或0.6%。

【09：08】恒指黑期升約128點，報23306點；道指期貨升216點，報35970點。

【08：52】長實夥李嘉誠基金會出售飛機、退出飛機租賃行業　套現近332億元

【08：01】【騰訊派京東】騰訊21股派1股京東　証券時報︰反壟斷背景下　巨頭選擇聚焦主業應是一種趨勢

【07：45】宋都服務：控股股東被中證監罰款1.1億元人民幣　與集團無關、不影響業務營運

【07：45】港股ADR收報23292點，升98點。滙豐 （00005） ADR折合報46.59元，較港收市價高0.39元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報469.96元，較港收市價高8.16元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.68元，較港收市價高2.38元或2.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場憧憬經濟復甦能夠抵受Omicron變種病毒爆發，美國11月PCE物價指數按年升5.7%，創1982年以來最高水平，但符預期。11月份耐用品訂單升2.5%，創6個月最大升幅，道指最多升307點，重上36000關；收市升196點，報35950點；標指升29點，報4725點；納指升131點，報15653點。

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【開市9點半】港股平安夜半日市　高瓴據報入股保利協鑫、本地零售股連特息派11厘

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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