【港股市況】港股平安夜半日市　恒指黑期升約128點（不斷更新）

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【ET開市直擊】騰訊派京東股份怎解讀？ Santa Claus "Ravi" 送禮物股（歡迎留言交流）
美股隔晚續向上，港股平安夜半日市，大市今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約98點，恒指料開報23292點。滙豐 （00005） ADR折合報46.59元，較港收市價高0.39元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報469.96元，較港收市價高8.16元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.68元，較港收市價高2.38元或2.1%。
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即市走勢︰
【09：14】期指開報23344點，升135點或0.6%。
【09：08】恒指黑期升約128點，報23306點；道指期貨升216點，報35970點。
【08：52】長實夥李嘉誠基金會出售飛機、退出飛機租賃行業 套現近332億元
【08：01】【騰訊派京東】騰訊21股派1股京東 証券時報︰反壟斷背景下 巨頭選擇聚焦主業應是一種趨勢
【07：45】宋都服務：控股股東被中證監罰款1.1億元人民幣 與集團無關、不影響業務營運
【07：45】港股ADR收報23292點，升98點。滙豐 （00005） ADR折合報46.59元，較港收市價高0.39元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報469.96元，較港收市價高8.16元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.68元，較港收市價高2.38元或2.1%。
【07：30】市場憧憬經濟復甦能夠抵受Omicron變種病毒爆發，美國11月PCE物價指數按年升5.7%，創1982年以來最高水平，但符預期。11月份耐用品訂單升2.5%，創6個月最大升幅，道指最多升307點，重上36000關；收市升196點，報35950點；標指升29點，報4725點；納指升131點，報15653點。
【開市9點半】港股平安夜半日市 高瓴據報入股保利協鑫、本地零售股連特息派11厘
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責任編輯︰梁浩碩