長實夥李嘉誠基金會出售飛機、退出飛機租賃行業　套現近332億元、股價升逾1%

▲ 長實夥李嘉誠基金會出售飛機、退出飛機租賃行業 套現近332億元

長實 （01113） 夥李嘉誠基金會出售飛機，退出飛機租賃行業，套現合共近332億元。長實公布，全資附屬CK Capital協議出售Accipiter Finance 100%股權，涉74架飛機，連同該等飛機的租約，以及訂購中的其他飛機，交易總代價約為24.4億美元（約189.2億港元）。長實股價高開1.6%，開報46.95元，成交806.4萬元。

另外，長實與李嘉誠基金會持有的Vermillion Aviation，協議出售Manchester Aviation股權，涉及合共51架飛機，連同該等飛機的租約，以及訂購中的其他飛機，交易總代價約為184億美元（約142.6億港元）。

長實預期，經由出售交易產生的利潤總額約1.7億美元（約13.2億港元），所得款項淨額擬用作一般營運資金用途。

長實表示，新冠疫情導致飛機租賃行業的範式轉變，風險與回報動態變得不穩定且難以預測，行業内亦因就減輕波動而出現更多整合及併購活動。集團飛機租賃業務經內部整合後，認為是項交易乃疫情中退出飛機租賃行業並加強戰略重點的時機。

責任編輯︰梁浩碩