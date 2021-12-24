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【長實賣產】長實夥李嘉誠基金會退出飛機租賃行業套近332億元　股價升逾2%、歸咎疫情

股市 10:15 2021/12/24

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【長實賣產】長實夥李嘉誠基金會退出飛機租賃行業套近332億元　發展7年退出、歸咎疫情

長實 （01113） 夥李嘉誠基金會出售飛機，退出飛機租賃行業，套現合共近332億元。長實公布，全資附屬CK Capital協議出售Accipiter Finance 100%股權，涉74架飛機，連同該等飛機的租約以及訂購中的其他飛機，交易總代價約為24.4億美元（約189.2億港元）。參考以往公布，長實於2014年底拓展飛機租賃業務，此次交易發展7年間決定退出業務。

長實股價高開1.6%，最新升2%，暫報47.2元，成交7160萬元。

另外，長實與李嘉誠基金會持有的Vermillion Aviation，協議出售Manchester Aviation股權，涉及合共51架飛機，連同該等飛機的租約，以及訂購中的其他飛機，交易總代價約為184億美元（約142.6億港元）。

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長實料賺13億港元　疫情成退出飛機租賃關鍵

長實預期，經由出售交易產生的利潤總額約1.7億美元（約13.2億港元），所得款項淨額擬用作一般營運資金用途。

長實表示，新冠疫情導致飛機租賃行業的範式轉變，風險與回報動態變得不穩定且難以預測，行業内亦因就減輕波動而出現更多整合及併購活動。集團飛機租賃業務經內部整合後，認為是項交易乃疫情中退出飛機租賃行業並加強戰略重點的時機。

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【長實1113】長實據報增持飛機租賃合資企業　與李嘉誠私人基金齊分

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責任編輯︰梁浩碩

港股 長實集團（01113） 李嘉誠基金會

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