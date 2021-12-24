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【騰訊派京東】騰訊21股派1股京東　証券時報︰反壟斷背景下　巨頭選擇聚焦主業應是一種趨勢

股市 08:01 2021/12/24

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【騰訊派京東】騰訊21股派1股京東　証券時報︰反壟斷背景下　巨頭選擇聚焦主業應是一種趨勢

騰訊 （00700） 昨日宣布以實物分派價值1277億元京東 （09618） 的方式，作為特別中期股息，每持有21股騰訊將派1股京東，近乎清倉京東。証券時報發表「騰訊選擇瘦身　巨頭結束造系」頭版評論文章，表示此舉顯示騰訊正調整策略，通過巧妙方式回饋股東，也解除和被投企業的捆綁。

騰訊最新股息率近三厘、派息拋離阿里巴巴美團　幾時買入可獲派過千元？，詳情請看【下一頁】

文章稱，騰訊當初將經營不善的電商業務交給京東，轉為持有京東股權是明智之舉，給股東帶來良好回報，雙方共度一段互相成就的時光。當初投資的主要背景是巨頭爭相擴張，投資京東有遏制對手戰略佈局需求。

騰訊上市公司王國價值逾1.7萬億港元　為何偏偏選擇派京東？詳情請看︰【下一頁】

不過，現時環境起了很大變化，在反壟斷背景下，巨頭選擇聚焦主業，應該是一種趨勢。此前騰訊在數字廣東的股權比例大幅減少，虎牙（美︰HUYA）鬥魚（美︰DOUYU）合併也沒有通過反壟斷審查。

騰訊有龐大的投資資產，如今騰訊有意將這類資產轉到股東名下，對股東而言是一種利好，但不利方面意味著投資驅動增長能力減弱。

【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？

【騰訊派京東】騰訊小股東難避京東碎股　碎股交易如何安排？有銀行推碎股沽出免佣優惠

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618）

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