  • 19°C
香港時間 : 20211224日 (五) 02:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】英國稱Omicron感染者住院風險比Delta低70%

股市 01:51 2021/12/24

分享：

英國政府表示，Omicron變種病毒似乎比迄今為止的其他毒株嚴重性更低，但傳染力更強。（法新社資料圖片）

英國政府表示，新冠病毒變異毒株Omicron似乎比迄今為止的其他毒株嚴重性更低，但傳染力更強。英國單日新增病例再創紀錄，逼近12萬宗。

英國衛生安全局（HSA）周四表示，Omicron感染者住院的可能性比德爾塔（Delta）感染者低50%至70%，急診可能性也低31%至45%。

然而，HSA的數據顯示，加強針雖然能夠增強保護，但對Omicron保護力消退的速度比對德爾塔（Delta）更快，第三劑接種的10周後降低了15%至25%。

該機構還警告說，由於Omicron變異株傳染性高，仍然有可能出現大量重症患者，從而令醫療體系不堪重負。

英國單日新增新冠病例連續第二天創紀錄，與月初時相比增加一倍以上。

英國首相約翰遜面臨兩難，一方面科學顧問就醫療體系面臨的威脅提出警告，另一方面保守黨內部大量議員反對實施新限制。

HSA表示，已有14人在確診感染Omicron毒株的28天內死亡，年齡在52歲至96歲之間。

加強針效果的減退對重症預防力有何影響，目前仍不清楚。即便防止感染的效力減退，本輪加強針仍然可以防止感染者住院或出現重症。英國官員希望先瞭解有關數據，隨後再建議接種第四針，或是啟用針對Omicron的專門疫苗。

HSA表示，本次研究為初步數據，需要進一步進行研究。早前，由於擔心三四個月前接種的加強針不足以預防Omicron，以色列宣布將向60歲及以上人群提供第四劑疫苗。

相關新聞：【Omicron變種】Delta康復者高危 打疫苗或有超級抗體

【美國疫情】明年首兩月或增1.4億確診 50州現Omicron變種

【新冠疫苗】以色列錄首宗Omicron死亡 為高危族群打第4針

【Omicron變種病毒】美國延長口罩令　難阻聖誕復飛潮

【Omicron變種】世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現

責任編輯：李勝君


 

疫情 新冠肺炎疫情 美股 以色列 疫苗 約翰遜 英國

上一篇文章

【美股市況】道指升逾200點　納指升0.8%　Tesla漲逾3%（不斷更新）

下一篇文章

Nikola股價在交付第一輛電動卡車後急漲20%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】京東美股跌一成、多隻騰訊系中概股受壓　夜期跌22點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】京東美股跌一成、多隻騰訊系中概股受壓　夜期跌22點（不斷更新）
【美股市況】道指升逾200點　納指升0.8%　Tesla漲逾3%（不斷更新）
【美股市況】道指升逾200點　納指升0.8%　Tesla漲逾3%（不斷更新）
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？
【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
月供股票推介　月供5000元欲賺取年回報5厘儲蓄用有何建議
月供股票推介　月供5000元欲賺取年回報5厘儲蓄用有何建議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款