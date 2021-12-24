【Omicron變種】英國稱Omicron感染者住院風險比Delta低70%

▲ 英國政府表示，Omicron變種病毒似乎比迄今為止的其他毒株嚴重性更低，但傳染力更強。（法新社資料圖片）

英國政府表示，新冠病毒變異毒株Omicron似乎比迄今為止的其他毒株嚴重性更低，但傳染力更強。英國單日新增病例再創紀錄，逼近12萬宗。

英國衛生安全局（HSA）周四表示，Omicron感染者住院的可能性比德爾塔（Delta）感染者低50%至70%，急診可能性也低31%至45%。

然而，HSA的數據顯示，加強針雖然能夠增強保護，但對Omicron保護力消退的速度比對德爾塔（Delta）更快，第三劑接種的10周後降低了15%至25%。

該機構還警告說，由於Omicron變異株傳染性高，仍然有可能出現大量重症患者，從而令醫療體系不堪重負。

英國單日新增新冠病例連續第二天創紀錄，與月初時相比增加一倍以上。

英國首相約翰遜面臨兩難，一方面科學顧問就醫療體系面臨的威脅提出警告，另一方面保守黨內部大量議員反對實施新限制。

HSA表示，已有14人在確診感染Omicron毒株的28天內死亡，年齡在52歲至96歲之間。

加強針效果的減退對重症預防力有何影響，目前仍不清楚。即便防止感染的效力減退，本輪加強針仍然可以防止感染者住院或出現重症。英國官員希望先瞭解有關數據，隨後再建議接種第四針，或是啟用針對Omicron的專門疫苗。

HSA表示，本次研究為初步數據，需要進一步進行研究。早前，由於擔心三四個月前接種的加強針不足以預防Omicron，以色列宣布將向60歲及以上人群提供第四劑疫苗。

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責任編輯：李勝君



