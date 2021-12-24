Nikola股價在交付第一輛電動卡車後急漲20%

▲ Nikola在交付第一輛電動卡車後，周四股價一度急漲20%。（法新社資料圖片）

在電動卡車製造商完成其第一輛汽車的交付後，Nikola股價周四上漲20% 。

該公司在 Twitter上宣布其首個客戶交付已完成後一天，股價飈升，表明未來還會有更多車輛交付。

本周早些時候，Nikola表示同意向美國證券交易委員會支付1.25 億美元，以解決它通過在其產品、技術能力和業務前景方面誤導投資者來欺騙投資者的指控。

美國證券交易委員會表示，Nikola應對公司創始人兼前首席執行官米爾頓 （Trevor Milton） 提出的誤導性聲明負責。此前，他對美國司法部7月提出的欺詐指控不認罪。

Nikola 於 2020 年 6 月通過與 SPAC 合併上市。該股在首次公開招股後不久就創下每股 90 美元以上的歷史新高，但由於監管調查而一路回落。

大量未有收入的電動汽車初創企業試圖通過 SPAC 交易上市，這引起了監管機構的注意。Nikola 是聯邦部門就可能誤導投資者而接受調查的至少四家電動汽車公司之一。

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責任編輯：李勝君