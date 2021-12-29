【電子支付】電子支付新時代　成功關鍵：網絡夠安全

隨著新冠肺炎於全球爆發，多國隨即實際嚴格防疫措施，而不少新興的電子支付平台則應運而生，其便捷且即時的特點極受大眾歡迎，令相關平台業務步入高速增長。根據羅兵咸永道會計師事務所（PwC）估計，全球電子支付交易量將於未來5年間急增超過80%，並由原先約一萬億躍升近二萬億宗。



此外，報告指出交易將於2030 年增加近三倍，反映電子支付已成企業營運的關鍵因素，而各行各業的數碼領袖應掌握電子支付的趨勢，同時深入理解此支付形式所帶來的網絡安全風險。



今年，為了鼓勵更多市民和商戶使用電子支付方式，香港政府亦為720 萬合資格的香港市民發放約360 億的電子消費券，務求刺激市民消費意欲。隨著電子支付成為日常付款的其中一個熱門選擇，不法之徒則看準用戶對平台缺乏了解為由，精心策劃網絡詐騙活動，令不常接觸電子設備的用戶防不勝防。



網絡安全危機四伏 宜小心使用電子錢包

近日Sophos 一項研究發現，港人熱門支付方式「Apple Pay」具有安全漏洞。當外國用戶在 Apple Pay 「特快模式」（Express Transit）設置 Visa 卡時，騙徒能在已上鎖的iPhone 以非接觸式付款偷偷進行交易。但假如用戶已關閉iPhone 於鎖定畫面時取用電子銀包的權限，不貪圖一時便捷而犧牲系統安全，就能杜絕以上情況。如要進一步加強電子支付時的網絡安全，可以利用下列方法，以增強電子錢包及非接觸式支付卡，如八達通、信用卡的安全。



在電子錢包方面，用戶可先關閉智能手機於鎖定畫面時取用電子銀包的權限。同時，應在手機上設定密碼，並選用即時「自動鎖定」手機的方式，讓騙徒無法於手機待用狀態中入侵至電子錢包中。在密碼設定上，用戶應在不同帳戶使用不同密碼，確保騙徒難以一舉攻破所有電子錢包帳戶，增升智能設備的安全。

另外，在使用非接觸式支付卡時，用家亦可考慮使用能有效阻擋RFID 數據讀取功能的卡套或銀包，便能有效干擾讀卡器近距離讀取數據，降低信用卡被不法分子隔空盜用的機會。



選用可靠網絡安全服務

確然，提升電子支付安全絕對不只屬消費者的責任，不論是中小企或大型企業，尤其是零售行業，都需要在防範網絡安全威脅上扮演重要角色。如果企業未有計劃建立內部IT 團隊，可以考慮選用值得信賴的第三方網絡安全服務供應商，以採用度身訂造的解決方案以提升交易安全。



以新一代領先網絡安全廠商Sophos 為例，透過一系列先進的網絡安全解決方案，保障用戶、網絡環境和端點免受勒索軟件、惡意軟件、網絡釣魚及其他網絡安全威脅影響日常營運，確保電子支付過程安全快捷。



面對日漸頻繁的網絡攻擊，消費者需在電子交易的過程中時刻保持警惕，防範不法之徒透過安全漏洞盜取金錢，同時各行各業亦需與時俱進，定期更新網絡安全措施，以抵禦各種新型的先進網絡攻擊，並積極採取措施提升網絡安全。只有在雙管齊下的情況下，方能有效降低電子支付中潛藏的網絡安全風險。