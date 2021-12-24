兩大飛機商指5G危及飛行安全 促美國延遲推出

全球兩大飛機製造商波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）的高層，去信美國政府，呼籲延遲推出新的5G電信服務，，指有關服務危害航空飛行安全。

他們在信中表示，5G電信的干擾可能會對飛機的安全飛行，產生不利影響，對航空業造成重大負面打擊。

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美國兩家公司美國電話電報（AT&T）和Verizon將於下月5日展開5G服務，業界及美國聯邦航空管理（FAA）擔心無線5G技術所用的頻譜，可能干擾飛行電子設備。

分析指電信服務公司使用的5G頻譜，與其他國家不同，很多較適合的頻譜，早已被美國軍方佔用。

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責任編輯：黃苑筠