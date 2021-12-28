【酒店業】疫情打擊酒店業　融合科技可創造嶄新未來？

新冠肺炎疫情自去年初一直持續至今，受各種限制影響，各行各業受到不同程度的衝擊，導致業務受挫。但只要肯轉變仍然有轉機，例如一些餐廳開始開拓外賣業務，進駐外賣平台；零售業將業務放到線上，發展線上線下融合佈局。



【蘋果動向】告別「瀏海時代」？ 傳iPhone 14將用打孔屏幕設計



【機迷熱話】內地嚴禁「精神鴉片」 遊戲平台Steam聖誕被列入黑名單



搶Staycation市場也靠科技

酒店業在世界各地實行出入境限制下，無法倖免地也受到波及。隨著疫情緩和，本地客為解「旅遊癮」，紛紛選擇staycation，在酒店悠閒地度過假期。而在近年科技如物聯網 (IoT)、人工智能變得普遍的情況下，科技技術為酒店業帶來了新景象。特別是在高端酒店領域，客戶對酒店的軟、硬件要求愈益提高。要在一眾酒店中突圍而出，成為staycation之選，酒店要不斷創新，以提升尊貴客戶的體驗 。

個人化的旅遊體驗要由客戶踏入酒店起便開始打造，自動化入住可以使客戶在無接觸的情況下享受方便快捷的服務。另外，酒店可以融合科技，利用智能管理系統轉型為智能化酒店。透過IoT，客戶可以輕鬆地用語音將房間的溫度及燈光等設備調整並維持至最舒適的狀態。IoT的使用更可延展至協助處理客戶不同的需要，包括為客戶提供個人化的酒店信息、退房安排、行程推薦等。除此之外，人臉辨析偵測尊貴客戶、人工智能聊天機械人，等例子已經開始在不同類型酒店試行。



【機迷熱話】騰訊「限遊令」加辣 未成年玩家元旦假期每晚只能玩1小時



【遊戲熱話】缺貨潮反令任天堂受惠？ 日本最新遊戲銷售前30名全由Switch奪得



應用程式協助管理人流

人流控制是疫情下的其中一個挑戰。酒店可以善用應用程式Portal，在後台管理系統了解酒店各區域的實時情況，助客戶分流。即使在staycation新模式下，亦無礙尊貴客戶享受。想為客戶締造與別不同的難忘體驗，更可以利用特製手環，營造個人化體驗。客戶身處的環境以及所顯示的物件，會受他們手上的手環設定而給予個人化效果。

疫情令酒店業採用科技技術的速度加快，預料疫情後亦會持續使用。隨著疫情緩和，酒店業逐步恢復，要滿足消費者與客戶的需求與期盼，提供個人化體驗是關鍵所在，而持續投資科技更是大勢所趨。透過科技，酒店可以提升核心競爭力，為未來做好預備，以科技為客戶帶來更高層次享受。



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：