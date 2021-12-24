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【電動車】Tesla與澳洲供應商Syrah　簽訂4年石墨供應協議

股樓投資 01:44 2021/12/24

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澳洲石墨供應商Syrah Resources周四（23日）宣布與電動車廠商Tesla（TSLA）簽定為期四年的協議，為其供應可用於電池的石墨。

根據協議，Syrah將在最初4年以固定價格為Tesla提供石墨活性正極材料（AAM）。若Syrah的工廠擴建後 ，未來Tesla還可以選擇加購。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

Syrah還表示，由於這筆交易令維達利亞工廠的初步擴張提供了令人信服的基礎，將於明年1月就是否擴張工廠做出最終決定。


石墨用於為電動汽車提供動力的鋰離子電池。大約70%的石墨來自中國，而且幾乎沒有可行的替代品。

【延伸閱讀】中金指內房股正築底　建議關注部分優質龍頭公司　【下一頁

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同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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