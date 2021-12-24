【電動車】Tesla與澳洲供應商Syrah　簽訂4年石墨供應協議

澳洲石墨供應商Syrah Resources周四（23日）宣布與電動車廠商Tesla（TSLA）簽定為期四年的協議，為其供應可用於電池的石墨。

根據協議，Syrah將在最初4年以固定價格為Tesla提供石墨活性正極材料（AAM）。若Syrah的工廠擴建後 ，未來Tesla還可以選擇加購。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

Syrah還表示，由於這筆交易令維達利亞工廠的初步擴張提供了令人信服的基礎，將於明年1月就是否擴張工廠做出最終決定。



石墨用於為電動汽車提供動力的鋰離子電池。大約70%的石墨來自中國，而且幾乎沒有可行的替代品。

【延伸閱讀】中金指內房股正築底 建議關注部分優質龍頭公司 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠