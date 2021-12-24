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【職場熱話】公司部門各自為政 職場新丁變夾心人 遇疑難問極冇答案 困擾是否辭職？

理財智慧 09:00 2021/12/24

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職場新人很多時候需要被引導，但如果無人教導真的很沮喪，最近有網民在討論區發文，指自己剛入職，但部門之間各自為政，又不肯教導新人，令她感到十分難堪。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +9

 

【職場熱話】公司聖誕交換禮物　 女同事抽中贈品　大呻交換禮物還是廢物？  【下一頁

此貼文一出引來熱議，他們認為作為新人在大公司工作一定是這樣，唯有靠自己，「忍下啦！現在出來工作都是一樣」、「新人在大公司都是這樣，要自己不怕事找出來。」、「大公司不是這樣嗎？」

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

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責任編輯：陳頌潔

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