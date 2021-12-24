【職場熱話】公司部門各自為政 職場新丁變夾心人 遇疑難問極冇答案 困擾是否辭職？

職場新人很多時候需要被引導，但如果無人教導真的很沮喪，最近有網民在討論區發文，指自己剛入職，但部門之間各自為政，又不肯教導新人，令她感到十分難堪。

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此貼文一出引來熱議，他們認為作為新人在大公司工作一定是這樣，唯有靠自己，「忍下啦！現在出來工作都是一樣」、「新人在大公司都是這樣，要自己不怕事找出來。」、「大公司不是這樣嗎？」

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責任編輯：陳頌潔