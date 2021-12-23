【C家教路@iM網欄】醫藥股一波未完一波又起 估值殺極都未完

美國藥企禮來 (LLY) 上周三舉辦了投資者大會，並提供了管理層對於2022年的業績指 引及研發管線的最新發展。值得留意的是，管理層對與信達生物 (01801) 聯合研發的PD-1癌症藥在美國商業化的信心比之前減弱了。 可見除了實體清單突如其來的恐慌外， 信達生物亦要面對另一基本面轉差的不利消息， 因此公司股價至今仍是一蹶不振。

Tyvyt (信迪利單抗注射液) 是信達生物最重磅的產品， 現時市場正重估著醫保大幅降價後的不利變化， 而且在國內臨床研發政策收緊的環境下，PD-1的市場規模可能比 早前的預期少很多，海外商業化變相成為其中重要的救命丸。

美國食品藥品監督管理局(FDA) 於今年5月中受理了Tyvyt用於治療一線非鱗狀非小細胞肺癌患 者的首個美國上市申請，該申請將會在明年3月有最終審批結果。 可是，近日有FDA官員的評論報告指此臨床項目只使用了中國的數 據來美國申請上市，當中或存在一定不確定性， 並建議要多國數據才可獲批准。換句話說，如果FDA真的提出此要 求，信達生物/禮來或需要再花更多研發支出及時間， 來換取美國的商業化，屆時整個PD-1的競爭情況將更激烈， 非常不利信達生物的海外業務前景。再者，如此成了先例， 很大機會其他缺乏多國數據的臨床項目亦會因此而被延遲。

信達生物於本周一隨即與大摩舉行了電話會議，並指禮來正在等待F DA的反饋，相信產品上市仍能按計劃進行。不過， 始終今年國內醫藥股的政策風險實在太大，從藥物降價、 臨床研發政策收緊，現時還要面對中美脫鈎及加息週期的風險， 這些未盈利的醫藥股在本已弱勢的港股市場中可說是難上加難。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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