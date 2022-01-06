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【裝修攻略@iM網欄】無所遁形！ 參觀完工單位要問的問題

名人薈萃 23:37 2022/01/06

分享：

很多戶主去參觀完工單位都不知道應留意甚麼。本文會淺談這方面，並作舉例。

除了面試，戶主務必參觀裝設公司的完工現場，這是很多人予以忽略，但卻絕對關鍵，而且大有用處的步驟。無論是施工方式、附加收費還是收貨標準，大部分都會在現場無所遁形（如果戶主懂看懂問）。

但戶主要注意，如你只參觀裝修中、快完工、不是全屋大裝修，或與戶主要求完全不同的工程現場，那確實沒有很多東西可看。要參觀具借鑑作用的單位，最好預早找裝設公司，那你就可以於度尺報價前有充裕時間進行參觀，省下度尺金錢與時間的同時，獲取更多理想家居的靈感。

絕大部分質素佳的裝設公司都歡迎戶主參觀他們剛完成的工程

參觀現場單位的莫大好處包括：

1. 能夠具體知道裝設公司的施工質素及專業性

2. 方便對著實景與裝設公司談收貨標準

3. 知悉裝修過程中有甚麼額外收費

4. 盡情了解師傅的設計思維、給客戶的支援和服務風格

這一切當然還要視乎戶主是否懂得提出相關問題。以下幾點是戶主可觀察/提問的方向，防伏班會詳解：

1. 看能看的：不要只看格局，由磚罅到五金到電掣位，仔細看看是否做得美觀實用和合理。

例如：貯於去水邊的水容易令鋅盤生銹。即便鋅盤是戶主自購，完工單位的參觀也有助讓戶主發現更多裝修要注意的細節。

2. 試能試的：燈要試開、水要試用、門窗櫃桶都要試開關（用點力感受一下實淨程度），查看每樣東西的質素，傢俬是否「輕薄型」。

例如：太刺眼的燈槽，代表設計師未能注意造燈槽的細節。此例亦說明參觀單位和試開燈效的重要性。

3. 想能想的：想像這是你的家，眼前的家居環境有甚麼是你喜歡，有甚麼是你不喜歡的。也可幻想若長居於此，有甚麼是你認為方便的，有甚麼被忽略了，這也是為了給自己裝修尋找啟發。

4. 問能問的：有多少項目是戶主加了錢額外做的？為甚麼某個項目這樣設計？為甚麼戶主選擇用玻璃門？透過詢問這個工程經歷的細節，戶主可以知道裝設公司提供給這位戶主的服務有甚麼。

如想了解更多，可以留意裝修學院網頁的不同課程和活動。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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