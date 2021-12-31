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【裝修攻略@iM網欄】面試技巧要夠高 選擇裝修公司時要問的問題

名人薈萃 08:00 2021/12/31

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我問戶主甲：你選擇這間設計公司的原因是甚麼？最後發覺忽略了甚麼因素嗎？

 

戶主甲答：我選擇他是因為度尺時師傅很用心，也有花時間解釋，感覺上負責任，所以揀了他們。但結果卻是工程期間不斷有爭拗和誤會，與當初的預計有不少落差。

 

全世界公司請人，幾乎都要面試的。戶主請人裝修，當然不例外。面試技巧越高，越不易在選裝設公司上出錯。

 

研究報告說，即使是全球頂尖的公司，揀「錯」員工的比率亦接近一半！因此，除了面試外，戶主最好透過參觀完工單位，彌補面試的不足。

 

很多戶主只懂聚焦提出關於自身工程的問題，例如：你會怎樣幫我做防水？提出這些資料性的問題，不足以了解裝設公司的能力和態度。面試技巧是防伏班的主菜之一。以下羅列數條問題，希望可以帶出面試技巧的重要：

 

1.「可否給我看看你以前的代表作/以往做得特別滿意的工程？

──戶主可就該項目中對著照片細問，得知裝設公司的美學標準、風格、考慮、給了客戶甚麼具體建議和增值方式。

 

2.「考慮貼牆紙有甚麼要注意？」

──從師傅是否懂得告訴你設計和工程上的宜忌，了解其對於工程和設計兩方面的知識是否足夠。

 

3.「一年保養具體來說是怎樣做的？」

──如果裝設公司向你保證日後的保養，你可以問他過去保養是怎樣做。是一年後上門化一化妝，還是……如果對方答案中都是「如果」，那可能代表他過去沒有實質為戶主提供過保養。

 

4.「如果我想全屋感覺舒服D，應該怎樣配合？」

──如果你想知道設計公司有沒有真材實料，你可以進一步收窄問題。記得，大路的概念問題誰也懂得答，實質的經歷和精確的看法才是戶主要獲得的資訊。

 

戶主可問的問題還有很多，我不會在本書全部列出，以免問題「失效」。戶主可能說：「這面試也太難了吧！況且，跟我見面的是判頭而不是師傅本身，那怎麼辦？」

 

  1. 面試是不容易的，所以才要加強這方面對戶主的訓練。
  2. 戶主準備充足，證明已進行了越多裝修決策的預想，越易考驗師傅。
  3. 懂得提問題，不光有助挑選，也能在會面中獲得很有用的裝設貼士。
  4. 無論是判頭還是師傅，也要確認他們是將會跟進你的工程的那位
  5. 按對方的角色職位，戶主要問的問題不盡相同。
  6. 即使參觀完工單位，戶主也要掌握面試技巧，睇樓才有價值。

 

下篇續談。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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