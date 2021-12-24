  • 19°C
香港時間 : 20211224日 (五) 09:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】不應盲目追求完美 點揀裝修佬？

名人薈萃 08:01 2021/12/24

分享：

 

「你要識得同師傅面試，亦要識得睇施工現場，以補面試的不足。」

 

關鍵概念：揀師傅不是揀對象

 

前文提到，戶主不應盲目追求完美，而應配對最切合自己要求的公司

但戶主可以如何從這些公司中，進一步收窄選擇呢？

 

不少戶主的挑選準則都流於主觀感覺，亦常聚焦於不重要的因素；此外，戶主們不懂問「到肉」的問題，因此很受對方「嘴頭」影響。（例如裝修公司說「我做過很多豪宅生意」，實質上並沒有提供有用的具體資料──例如他能否藉過往經驗即時為戶主的單位提供有用建議？）

 

以下列出幾位戶主選擇裝設公司的理由：

 

原因一：「他沒有條理」？

「那位負責人所有東西都好，但他丟失了我的電話，好像不太可信。」

「我上次交代了的設計，他沒有放在報價/平面圖內，是否不太可靠？」

 

首先戶主要考慮「條理」是否那樣重要。其次，戶主亦應該透過大量提問和綜合的觀察，了解該負責人的辦事方式，而非因枝節小問題即斷定該公司工程沒條理、不專業、難負責任等等，否則容易錯過好公司。

 

原因二：「他不重視我」？

「他明明應承了我星期一交報價單，但卻沒了影子，之後又推說太忙，我怕他跟不足我的工程。」

 

很多戶主都介意裝設公司「疑似不重視自己」。其實價單延誤（沒通知戶主）不一定代表公司不重視客戶。反之，公司為了服務現時的客戶，連潛在客戶的報價也延遲，這不一定是壞因素。要判斷裝設公司是否花時間和心思在客戶的工程，不妨在參觀完工單位時細問工程細節。

 

原因三：「他不尊重我」？

「我說我喜歡這樣，對方卻不斷推銷他的建議，還不停口說我的想法不好。」

 

有些裝設公司不愛聽戶主意見，原因有很多。戶主遇上不同意見，先不要感到被冒犯，反可藉此想清楚自己的想法有沒有錯漏，和是否真的能達到自己的目標效果，然後將自己的想法和理由好好溝通清楚，再看對方是否能夠因應自己的性格習慣和主觀喜好進行設計建議，才去判斷裝設公司是否適合自己。

 

揀公司不是揀對象，不要過份重視觀感，

應該鎖定對你真正重要的篩選準則。

 

原因四：臨場專業表現好

「他能夠即時提出我沒有想到的東西，解決了設計上的問題。」

 

裝設公司就戶主的單位情況作即場建議，相對於另外三點，可更充份展現裝設公司設計上的知識和專業性，但戶主也要懂得提出精確有用的後續問題。單問「你覺得怎樣裝才好」，是不能分辨裝設公司實力的。

 

下篇續談檢驗師傅的提問技巧。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】「家居環境學」 設計、風水、好擺設
2021/12/17
【裝修攻略@iM網欄】「家居環境學」 設計、風水、好擺設
【裝修攻略@iM網欄】設計成本高與低 好設計=高成本？
2021/12/10
【裝修攻略@iM網欄】設計成本高與低 好設計=高成本？
【裝修攻略@iM網欄】為什麼有些裝修公司的度尺服務需收費？
2021/12/03
【裝修攻略@iM網欄】為什麼有些裝修公司的度尺服務需收費？
【裝修攻略@iM網欄】關於度尺報價，你要知道的是……
2021/11/25
【裝修攻略@iM網欄】關於度尺報價，你要知道的是……
【裝修攻略@iM網欄】真正的「平靚正」 配對合適的公司
2021/11/19
【裝修攻略@iM網欄】真正的「平靚正」 配對合適的公司
概念 工程 設計 豪宅

上一篇文章

【消費熱話】麥當勞設「健身單車」 邊吃邊踩　減少罪惡感？

下一篇文章

【電動車】Tesla與澳洲供應商Syrah　簽訂4年石墨供應協議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【職場熱話】30歲文員感中年職場危機 欲考的士牌轉行 憂問「的士前景如何？」
【職場熱話】30歲文員感中年職場危機 欲考的士牌轉行 憂問「的士前景如何？」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款