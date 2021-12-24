【裝修攻略@iM網欄】不應盲目追求完美 點揀裝修佬？

「你要識得同師傅面試，亦要識得睇施工現場，以補面試的不足。」

關鍵概念：揀師傅不是揀對象

前文提到，戶主不應盲目追求完美，而應配對最切合自己要求的公司。

但戶主可以如何從這些公司中，進一步收窄選擇呢？

不少戶主的挑選準則都流於主觀感覺，亦常聚焦於不重要的因素；此外，戶主們不懂問「到肉」的問題，因此很受對方「嘴頭」影響。（例如裝修公司說「我做過很多豪宅生意」，實質上並沒有提供有用的具體資料──例如他能否藉過往經驗即時為戶主的單位提供有用建議？）

以下列出幾位戶主選擇裝設公司的理由：

原因一：「他沒有條理」？

「那位負責人所有東西都好，但他丟失了我的電話，好像不太可信。」

「我上次交代了的設計，他沒有放在報價/平面圖內，是否不太可靠？」

首先戶主要考慮「條理」是否那樣重要。其次，戶主亦應該透過大量提問和綜合的觀察，了解該負責人的辦事方式，而非因枝節小問題即斷定該公司工程沒條理、不專業、難負責任等等，否則容易錯過好公司。

原因二：「他不重視我」？

「他明明應承了我星期一交報價單，但卻沒了影子，之後又推說太忙，我怕他跟不足我的工程。」

很多戶主都介意裝設公司「疑似不重視自己」。其實價單延誤（沒通知戶主）不一定代表公司不重視客戶。反之，公司為了服務現時的客戶，連潛在客戶的報價也延遲，這不一定是壞因素。要判斷裝設公司是否花時間和心思在客戶的工程，不妨在參觀完工單位時細問工程細節。

原因三：「他不尊重我」？

「我說我喜歡這樣，對方卻不斷推銷他的建議，還不停口說我的想法不好。」

有些裝設公司不愛聽戶主意見，原因有很多。戶主遇上不同意見，先不要感到被冒犯，反可藉此想清楚自己的想法有沒有錯漏，和是否真的能達到自己的目標效果，然後將自己的想法和理由好好溝通清楚，再看對方是否能夠因應自己的性格習慣和主觀喜好進行設計建議，才去判斷裝設公司是否適合自己。

揀公司不是揀對象，不要過份重視觀感，

應該鎖定對你真正重要的篩選準則。

原因四：臨場專業表現好

「他能夠即時提出我沒有想到的東西，解決了設計上的問題。」

裝設公司就戶主的單位情況作即場建議，相對於另外三點，可更充份展現裝設公司設計上的知識和專業性，但戶主也要懂得提出精確有用的後續問題。單問「你覺得怎樣裝才好」，是不能分辨裝設公司實力的。

下篇續談檢驗師傅的提問技巧。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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