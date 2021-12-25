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【清酒新世界@iM網欄】山田錦 松本酒造．六

名人薈萃 08:00 2021/12/25

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最好的當然留在最後才介紹，這篇也是介紹澤屋的「守破離」系列，雖說澤屋まつもと 守破離愛山也非常優質，亦是一年一造的限定品，但今天介紹另一款山田錦是澤屋守破離系列中最頂級的之一，跟上星期介紹的清酒發展方向也不同。

如果說上星期介紹的澤屋まつもと 守破離的秋津地區山田錦Saido注重於酒米本身，那今天要介紹給大家的清酒就有點不一樣，同樣也是澤屋まつもと 守破離系列的Ultra 純米大吟醸就比較注重於酒米及其釀造技巧上！酒造在考究超過純米大吟釀的等級怎樣稱呼，結論得出「超純米大吟釀」的尊稱。上篇專欄提及兵庫縣東條地區的山田錦都是被認定為特A區，堪稱山田錦的聖地，酒造所採用的是東條上游地區的山田錦，雖然並沒有公開清酒的精米步合，但報稱這款清酒為超過純米大吟釀的「超純米大吟釀」，我想其精米步合也一定非常之低。

最開始我看到這款酒的酒標時，就覺得不簡單了，竟然是以水松木來製造，給人非常之親切及有心的感覺，在酒標上的上方看到「Ultra」一字。至於香氣方面同樣比較溫和，帶有陣陣的草莓和香蕉香，而且山田錦的醇厚口感讓人感受到米的甘甜，稱之為Ultra也恰到好處。這種香氣在打開瓶蓋時已經釋放，清酒還帶有微碳酸令口感範圍更廣，懂喝清酒的人一定會讓你感動。

其實松本酒造所創立的澤屋還擁有很多很出色的清酒，比如混合酒米的，有機會也可以繼續深入了解一下，不過對於 「守破離」的信念，能夠同時守着傳統並創作嶄新的東西，我是十分尊敬的，年輕一代更要好好學習這種精神！

 

松本酒造式会社
地址：京都市伏見区横大路三栖大黒町七
電話：075-611-1238
官網：https://matsumotoshuzo.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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