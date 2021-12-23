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【MPF】強積金2021年投資虧損約248.5億元 打工仔人均料蝕5,400元

理財智慧 17:14 2021/12/23

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強積金研究小組積金評級（MPF Ratings）預計，強積金於12月錄得約100.6億元的投資虧損，或是強積金體系將出現三年以來首次的年度虧損，而本年度累計投資虧損將約為248.5億元，相當於每450萬名打工仔於2021年內平均虧損約5,400元。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

而在計入強積金供款後，預計至2021年年底的強積金總資產將約為 1.160 萬億港元（或相當於每名強積金成員的平均賬戶結餘約為 255,000 港元），而 2021 年 6 月底最高位則約為 1.221 萬億港元。

    點擊圖片放大

積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 在公佈強積金 12 月份的回報表現預測時指出，香港及中國股市在 2021 年跑輸美國股市，是 450 萬強積金成員的強積金賬戶三年以來首次出現虧損的最主要原因。

積金評級預計，至 2021 年年底，『香港及中國股票基金』與『美國股票基金』之間的回報表現差距將約為 -36%；這不僅將創下歷史新高，而今年『美國股票基金』超過 20% 的預計投資收益以及『香港及中國股票基金』超過 -15% 的預計投資虧損，亦將令很多強積金成員，特別是那些沒有作多元化投資的成員，將對 2021 年本地市場的表現感到失望。

【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

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責任編輯：潘曉豐

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