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【室內設計】單身女律師首置 花37萬裝修422呎單位 榻榻米梳發配搭吊椅 盡顯簡約文青風

理財智慧 14:30 2021/12/24

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本港出現「女多男少」的情況持續，不少女性租客轉做業主，是次介紹的單位位於灣仔駿逸峰，實用面積422平方呎，全屋裝修花了約37萬元。業主是一名單身女子，亦是一名律師，由於她剛置業，所以想翻新剛購入的單位。

業主要求有文青風格，地板用了木紋磚鋪砌，給人一種溫馨的感覺。至於房門設計則用上白色配淺棕色門框，加上淺棕色門柄作點綴，呼應客廳的實木設計，但是電制、水喉等沒有變動，所以在擺位上有些掣肘。

業主要求在客廳上設置地台，在設計時要留意地台如何連接露台，因為單位的露台原本有梯級。在一般情況下，地台看起來好像升了一級，但在沙發位置的確造了二級地台（共40厘米），令客廳空間感寬敞，風格更和諧。設計師表示：「幸好單位呎數很寛敞，即使有地台也不影響整體的效果。」

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

如果細心留意，單位內是沒有放置電視機和餐桌的，因為業主認為不需要，反而只劃分了一個工作間和客廳。為了讓業主有舒適的閱讀環境，同時不影響空間感，設計師專門選用了榻榻米沙發，再配上一張棉繩流蘇的吊椅，打造出簡約風格。設計師透露：「這張吊椅花了不少時間搜索，由於單位的地方不大，市面上的圓形吊椅既大又礙地方，幾經辛苦終於找上這張向內彎的吊椅，看起來相當苗條。」考慮到業主有時候想營造出不同氛圍，所以在地台上設有柔和的燈光，營造出舒適的風格，上落樓梯時更有安全感。

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業主要求有開放式廚房設計，白色吊櫃襯灰色廚櫃，為廚房注入溫馨的質感。而酒吧檯正好是廚房最有特色的設計，設計師透露：「酒吧檯面用上淺棕色的不規則原木訂造，過程中訂造了2次才滿意。」另外，業主希望在一排酒杯架上放置植物，選用淺棕色吊架，既融合整體風格又可以淨化室內空氣。

廁所方面，企缸有一道特色牆，利用花磚鋪貼，營造出空間層次感。至於鏡櫃材質呼應吧檯的實木設計，讓人有舒適的質感。為求方便洗衣服，特別設計了2個藤製污衣籃，其好處是環保又耐用。

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同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

費用：

清拆：$30,000
電力：$10,000
水喉：$22,000
油漆：$48,000
泥水：$50,000
木器：$30,000
訂製傢具：$160,000
雜項：$15,000

合共：約$365,000

圖片由 永誠室內設計及裝修工程有限公司 提供

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責任編輯：陳頌潔

經濟 設計師 香港 裝修設計

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