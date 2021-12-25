【創業兵團】情侶檔創時尚品牌　推聖誕節服裝系列應節

有否想過，不起眼的襪子也可以說故事；由設計開始，已可注入故事行銷（Story Marketing）模式。

新晉時裝設計師譚樂怡（Lorraine）留意到，香港設計師鮮有重點設計襪子，於是想到從自己身邊的故事和社會議題為創作靈感，夥拍男友簡煒彬（Eugene），於疫市創立時尚品牌「MOODLABBYLORRAINE」，搶攻市場。他們表示，每次在市集可售出逾100對襪子，賺到約1萬元營收。

Lorraine畢業於時裝設計學系，男友Eugene擁有市場營銷工作經驗。有見疫情之下，市場仍有不少創業支援計劃，故在2020年成立自家品牌。

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走中性路綫 聖誕系列應市

二人表示，品牌的核心定位是以襪子說故事，配合色彩豐富、紋理及圖形多變的設計特色，期望讓港人增添時裝配件新選擇。

臨近聖誕，Lorraine也籌備具故事性的服裝系列應節，例如今年就以冬日感受北極光氣氛為主題吸客，推出極光系列的襪子、針織外套及毛衣。她在大學時期已專注於男裝設計，

以前多做Streetwear（街頭服飾），並且喜歡工裝設計，加上自己偶爾會穿男裝款式，所以設計概念不想針對單一性別。

該品牌融合設計及製作經驗，推出男女也適合穿着的款式。她透露，現時其品牌的男、女顧客比例約各佔一半。由於品牌走中性路綫，不少介乎20至40多歲的情侶也會關注該品牌，入手情侶裝。

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回顧早於正式成立品牌之前，Lorraine就讀大學期間，已投入少於1萬元製作第一對以獅子山精神為主題的襪子，抱着小試牛刀的心態推出產品。當時只是在個人社交平台上宣傳，怎料反應比預料中熱烈，「好像大家都喜歡我藉着襪子帶出的故事」。這些反饋及所賺得的營收，一方面增強了她製作新襪子的信心，一方面又可以繼續「錢滾錢」推新襪子，實踐創作意念。

實踐創作意念 成功因肯試

Eugene有見女友持續推出的襪子，也具有「說故事吸引客人」的潛力，並喜愛頻頻構思新意念，已儲下一批設計稿，希望憑着在廣告創意公司獲取的經驗，向女友提出創業發展自家品牌的想法。他直言：

雙方取得共識後，我便裸辭，用上之前儲下的積蓄，又繼續接廣告工作freelance，希望可以幫手Make it big。

除了創作出首對加入獅子山設計的襪子，也有本港街道的霓虹燈，耐用和堅韌的傳統紅白藍膠袋，以至傳統理髮店的地磚等。還有計設是回應LGBTQ議題，希望表達出愛無界限的襪子系列。

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Lorraine又指，早於在學期間開始，已從事服裝零售兼職，創業後仍有繼續。有此想法源自於她認為：

設計師在後面埋頭苦幹，一直畫，卻不知客人喜歡甚麼設計。所以，想在前綫繼續了解客人想法。

今年9月推出的「富士山系列」，就是從飛機窗口外望的富士山景象圖案，表達疫情間無法外遊的無奈。

融入港足迹 霓虹燈紅白藍做圖案

針對有不少客人都愛購入其襪子及服飾作情侶裝，他們笑言，早前亦因此得到客戶反饋，期望該品牌設計模式，可套用於其他服飾產品上，如T-shirt、毛衣等。不過，因為擔心壓貨，Lorraine會視乎實際情況考慮。

他們還透露，其銷售旺季由秋季開始至翌年2月，不少港人都趁換季購入新產品，所以他們會將宣傳資金集中放在擺放市集上。

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看重市集銷售 月推兩款新襪

他們指，即使在疫情之下，不少客人都希望看到和觸摸到實物才購買，而每次在市集都可以售逾100對襪子，賺到約1萬元營收。所以在旺季期間，該品牌平均每星期會投入約3,000元擺放市集，並且推出市集限定價。

隨着每月主力推出一至兩款新襪子，現已約有36款襪，「今年初的存貨愈來愈多，家中開始無足夠位置存放，需要尋找工作室拓展規模。」他們續於今年中，加入香港設計中心「設計創業培育計劃」中所提供的工作空間。

在進駐工作室後，期望未來可藉着設計中心的網絡，尋求更多商業合作機會。他們舉例，明年將會夥拍本地的露營品牌、理髮廳，令產品進駐不同類型實體店。

因為設計既可與大自然連繫，也可以走型格路綫，還可以聯乘一些本地Rapper等，推出其他新產品。

記者：張寶燕

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