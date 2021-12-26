【ESG策略】南豐發展傳承上代格言　藉科技推進ESG項目理念

隨着ESG浪潮湧現，市場愈來愈重視永續策略與經營議題，南豐發展有限公司集團董事總經理及南豐紗廠（The Mills）創辦人張添琳分享，集團今年特地成立業務創新部，冀更有系統執行ESG相關的社區項目及政策。

雖然該集團近年才把早已執行、與推動可持續發展、社區設計及文化藝術有關的政策，伴隨市場大趨勢，正式整合為ESG作發展核心目標，但張添琳日前接受本報訪問指出：

事實上，這些發展核心都是由公公（南豐集團創辦人陳廷驊）那一代遺留下來的Company motto（公司格言），約60年來都在進行，直至近3至4年獲不同科技方案助力，得已擴大執行規模並傳承。

她指出，其中E（環境）的部分已被視為基礎，透過旗下商業建築項目及The Mills活化保育後的社區推行。舉例指，早前分別於日出康城6期LP6及10期LP10投入1.3億元，以及在啟德AIRSIDE投入1.6億元於綠化項目，令綠化面積覆蓋達三分一。當中亦有應用不少新科技方案，如智能廢物分類及儲存、雨水收集循環再用系統等（見表）。

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廢紙再造洗手間用紙 自給自足

南豐集團2014年宣布將南豐紗廠活化成The Mills，背後策動改建成為鼓勵Techstyle創新技術的初創及藝術創新地標的人，正正是張添琳。她分享過去曾推動不同環保項目，如去年開始回收並再造紗廠廢紙，以供應場地洗手間用紙，建立自給自足模式。她稱，現時回收再造的洗手間用紙佔逾60%，有助成為循環經濟模式。

針對S（社會）方面，她指團隊視之為重點着墨方向，藉此增強改善環境的項目，「令方案更貼地」。然而她認為目前尚面對挑戰，如未有完善量化影響，或提出可衡量KPI（關鍵績效指標），均有待探討。

張添琳坦言，要有效推動夥伴、社區一同支持實踐項目，首要是將核心價值融入在自己團隊中，在設立指標前明白ESG，而非強迫他們推行。她認為，若團隊不明白或以為是交功課，反而變得沒意思，流於表面，故會多方面推行，並讓「每人都可以找到有興趣範疇」。舉例指，團隊今年針對即將開幕的啟德新地標推出「世界之約」企劃，以軟性手法如藝文活動及城市導賞等，推動創新與珍視資源，宣揚可持續發展文化。

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價值觀融入團隊 推動夥伴共創

她回顧團隊每次與NGO、社企、各行業夥伴等Co-create（共創）一些文化或可持續發展項目時，除擔當實施項目的角色外，還需要向其學習如何執行，聆聽不同社區持份者的聲音，帶動社區參與度。

團隊雖然積極配合策略推出新項目，但她亦笑言並非每次反應都理想。她分享早年曾在The Mills推出中學生暑期創業計劃，冀連結外國眾籌平台幫助商品落地，惟普遍學校反應冷淡。其後團隊經深入了解後，得知因校方擔心計劃影響學生求學進度而卻步，於是再解釋詳情，才成功鼓勵他們參與。因此，她強調須聆聽及針對情況細節作調整。

未來一年，該集團計劃針對食物浪費問題，在The Mills、AIRSIDE及上環區推新活動，如回收廚餘及咖啡渣，並夥拍社企執行。

記者：張寶燕