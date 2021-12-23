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【759阿信屋】CEC國際中期多賺25% 調整零售商品組合

股市 21:27 2021/12/23

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【759阿信屋】CEC國際中期多賺25% 調整零售商品組合

759阿信屋母企CEC國際 （00759） 公布中期業績。截至10月底止6個月，收入按年跌10.3%至9.7億元，純利按年升25.4%至1879.8萬元，當中零售業務收入為9.3億元，按年跌11.2%，不派中期息。

CEC國際表示，上年香港受到數波新冠疫情影響，民生必需品特別是米糧類別需求急升，令集團去年零售業務收益刷出新高。然而， 隨著香港疫情今年起受控並達致長期本地個案清零，市民之生活模式已漸漸回復正常，米糧、急凍食品及副食品之需求亦已回復疫情前之水平。

毛利率方面，分部毛利率為35.8%，較去年同期上升4個百分點，回復至疫情前水平，主要因為零售商品組合轉變，管理層認為疫情會退卻，毛利率較低之急凍食品、 糧油食品及蛋類可能會隨著疫情回穩而需求下降，加上去年本港市面加入很多凍肉店兼賣糧油副食品，令相關商品有機會陷入惡性競爭，故759阿信屋於期內將商品組合重回較傾向於零食、休閑食品及飲品類別。

CEC國際指，今年政府沒有推出防疫抗疫基金及「保就業計劃」，集團於期內零售業務分部溢利按年跌55%至4381萬元。

截止10月底，759阿信屋總分店數目為171間分店，按季減少3間，期內新開業5間分店，關閉8間分店。

相關報道：【759阿信屋】CEC國際財年多賺1.6倍 末期息增80%至0.9仙 收「保就業」資助逾4100萬元、今高開2.5%

【759阿信屋】CEC國際純利急漲近2倍　惟股價「見光死」挫7%

港股 CEC國際（00759） 759阿信屋 零售

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