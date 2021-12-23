【創新科技】電視都可傳遞味道？　日本教授研發「可舔式電視」

▲ 日本明治大學教授宮下芳明研發出「Taste the TV」，電視內裝上10個罐子，可調製出不同食物的味道。（宮下芳明Twitter圖片）

傳遞味道一直亦是十分困難，日本有教授研發出「可傳遞味道」的電視原型。用家只需要舔一下屏幕，便可品嚐食物味道。

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據路透社報道，日本明治大學教授宮下芳明研發出「Taste the TV」 。電視內裝上10個罐子，可調製出不同食物的味道。再利用高壓噴嘴將特調液體噴在衛生薄膜上，用家便可以透過舔屏幕，品嚐食物味道。

宮下芳明相信，在疫情期間，這種方式可以加強人和人之間的互動和接觸。他希望即使人們留在家中，仍然可以有各樣體驗，仿如在外進食一樣。

宮下芳明與大約30名學生一同研發相關技術，包括一隻可令食物味道變濃味的叉。他透露，此部電視只是原型，正式的商業版本大約只需10萬日圓。實際應用可用於遙距廚藝課程、試味遊戲等。

宮下芳明今年已開發出重現味道的技術，利用傳感器對食品或飲品進行分析，將各種味道的強度轉換成電子信號。再以電子信號為基礎，將微弱的電流帶入棒狀儀器，用戶可再以該儀器放在舌頭上來感受味道。

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責任編輯：葉泳珊