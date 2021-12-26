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【元宇宙遊戲】元宇宙「邊玩邊賺」勢成虛擬經濟體系　創不同新工作崗位

18:00 2021/12/26

分享：

近期元宇宙（Metaverse）在不同領域迅速爆紅，元宇宙採取加密貨幣、區塊鏈等去中心化技術建造。隨着疫情發展，大眾於虛擬世界中的互動成新常態，未來元宇宙的發展形態將會有甚麼可能？

有見區塊鏈遊戲的虛擬土地交易持續增長，大眾愈來愈關注這些「元宇宙地產」的作用。來自港產元宇宙遊戲工作室Index Game的創辦人兼營運總監王碧琪（Becky）及行政總監劉耀祖（Joe）均認為，未來遊戲不再只是娛樂功能，加密貨幣與NFT（非同質化代幣）在元宇宙中的消費行為，將會形成虛擬經濟體系。

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虛擬土地 鄭志剛也購入

他們指出：

遊戲當中具有Play to earn（邊玩邊賺）的潛力，將會有愈來愈多以此為商業模式的項目，助提升品牌價值。

同時又預計，未來基於此趨勢創造出不同新工作崗位，如專責3D遊戲環境設計的「虛擬土地建築師」及藝術家。

籠統而言，元宇宙是虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的結合，用戶可以在其中娛樂、工作，甚至參加虛擬演唱會。但一些元宇宙平台，如The Sandbox、Decentraland更設有虛擬土地。在區塊鏈遊戲中，允許玩家建立一個虛擬世界，購買土地或虛擬化身的可穿戴設備。舉例指，近日就連香港新世界集團的行政總裁鄭志剛也購入The Sandbox上最大塊的虛擬土地，擬藉此展示大灣區創業公司的銷售產品。

元宇宙內的土地或其他物品，不少以NFT的形式出售，均是獨一無二且不可複製的，所以他們指出，此獨特性亦將有助繼續帶動熱潮。同時，王碧琪補充：

近日不少NFT收藏品成元宇宙市場新寵，如果商家能構思加入與現實世界連繫的應用，即使是中小企也可藉此拓展新宣傳方案及渠道。

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台鹽酥雞NFT轉手 助宣傳

舉例指，早前台北師大夜市的師園鹽酥雞，推出《師園鹽酥雞Shiyun fried chicken shop》系列NFT，當中有趣的是，只要購買NFT並轉手交易一次，買家即可前往師園兌換一份鹽酥雞。而每個NFT收藏品都包含了具品牌歷史的照片，助宣傳品牌故事。

該工作室於一年多前開始，部署以立體素像為基礎的虛擬遊戲世界，近日還獲The Sandbox委任成正式認可的首間香港元宇宙遊戲工作室，得到沙盒基金會約7位數字資金援助。

他們又指，要建構一個完整的元宇宙生態圈，需要依靠不同創新工作崗位，包括虛擬土地建築師、工程師、藝術家和創建者等共同協力。劉耀祖稱：

以目前情況來看，其發展關鍵在於目前各平台建構的虛擬世界內容完整後，再如何互相連結。

按目前該平台配合The Sandbox的發展，預計遊戲內容將至於2023年變得更完善。

元宇宙遊戲內容着重社交體驗，該企目前仍缺乏相關的「虛擬土地建築師」，即協助3D遊戲環境設計人才，來應對增長需求。不過他們表示，招攬相關人才的困難在於，製作遊戲的兩個軟件可以免費下載，看似入場門檻低，「但事實上，這些虛擬土地建築師還需要對平台背後的技術，有基礎認知及熱誠。」因此，未來計劃夥拍坊間不同教育機構尋覓人才。

至於Index Game為The Sandbox設計的首個遊戲，將以香港歷史地標九龍城寨為背景，於2022年首季發表。

記者：張寶燕

元宇宙概念由facebook（美：fb）宣布改名Meta後引爆，科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段，將數字世界與現實世界相融合。本網以系列報道形式探討元宇宙未來發展趨勢、發展關鍵及商機。其他專題報道可見【下頁】

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