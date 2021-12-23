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CAINE HILL次輪銷售　即日沽逾九成單位　即加推18伙　下周一再賣樓

股樓投資 20:10 2021/12/23

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恒地旗下上環半山新盤CAINE HILL今日（23日）進行次輪銷售28伙，即日沽出26伙單位，佔可售單位近93%。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，次輪消售沽出的單位套現約2億元。

CAINE HILL示範單位

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同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

他補充，因應市場反應熱烈，即日加推18伙應市，全新銷售安排經已上載，周一（27日）發售，包括3伙開放式單位及15伙1房戶，價單定價由609.4萬至933.6萬元，價單呎價由30,271至32,758元。發展商繼續提供最高3%優惠，整批折實售價由591.118萬至905.592萬元，折實呎價由29,363至31,775元。

資料顯示，CAINE HILL位於堅道73號，鄰近中環半山自動夫手電梯，項目示範單位設於於國際金融中心一期。項目上周六（18日）展開首輪銷售50伙，全數單位於開售內兩小時售罄。

同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 謝昕蕎

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