【元宇宙】Forever 21踏足元宇宙　玩家可營運自家「Forever 21專門店」

▲ Forever 21最近宣布與Virtual Brand合作，在元宇宙成立Forever 21 City。（Virtual Brand網站截圖）

速食時裝品牌Forever 21申請破產後被收購，市場關注品牌能否起死回生。正當元宇宙浪潮勢不可擋，Forever 21亦踏足元宇宙，加入Roblox平台。用戶可以在平台上建立自己的Forever 21商店。

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Forever 21最近宣布與Virtual Brand合作，在元宇宙成立Forever 21 City。所有玩家在Roblox平台上，可以在Forever 21 City為自己的商店尋找合適地點開店。

自行設計門店

每個玩家的商店一開始都是透明玻璃，其後可以選擇不同的裝修風格，例如CyberPunk、Eco-Urban等。透過賺取積分，玩家可以自行設計店內的佈置，例如放置不同家具、藝術品、照明佈局等。經營一間門店，當然少不了日常的運作。玩家在Forever 21 City內亦可以聘請員工、從事收銀、盤點等工作。

為了今次的策劃，Forever 21與一些內容創作者、網絡紅人等合作，為Forever 21 City推出獨家系列及產品。Forever 21 Shop City 設有四個主題區，包括娛樂區、美食廣場等。玩家可以在其中角色扮演、與朋友見面，甚至是建立自己的社區。

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目標提升影響力

Forever 21希望透過這樣的方式，擴大與客戶的互動方式，增強品牌和產品的影響力。除了Forever 21以外，最近亦有其他品牌例如Vans，亦在Roblox進行促銷活動。例如提供線上遊戲、虛擬試穿等，吸引了超過4000萬次瀏覽量。

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責任編輯：葉泳珊