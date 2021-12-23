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【手機大戰】5G手機全球出貨量排名出爐　三星數量增卻跌落第三？

科技 12:05 2021/12/23

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2021年快將結束，5G手機戰場依然競爭激烈。市場調查機構Strategy Analytics近日發布一份研究報告，揭示各智能電話品牌的5G手機在今年第三季的出貨量。其中最令人意外的是，手機龍頭三星出貨量持續增長，但卻慘遭小米超越，意外落至第三。

Strategy Analytics是次沒有公布詳細數據，僅以圖例標示每間廠商占有的出貨比重。據報告指，蘋果的出貨量依然穩佔榜首位置，佔比約25%。其次則為小米，雖然小米在第三季增長停滯，但依然超越三星，奪得第二名。而三星卻因為於過去三個季度的出貨量連續負增長，就算本季度回復正面增長，都依然被小米擊敗，只能得到第三名。

【5G網絡】全球5G平均速度下降　Speedtest：2022年會反彈

Strategy Analytics強調，雖然三星跌至第三，但目前其產品在歐洲市場的銷售有復甦跡象，大幅削弱了小米出貨量的增長能力，預計三星能在下一季度，搶回5G手機出貨第二的位置。

研究又指，除了以上提到的品牌，也有一些品牌在急速成長，如今年年初以獨立公司的形式分拆出來的榮耀（HONOR）以及Motorola。其中榮耀今季與上季相比，更有194%的出貨增長，令人相當意外。

OnePlus 10 Pro旗艦手機提早登場　劉作虎：將於明年1月上市

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責任編輯：吳嘉雯

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