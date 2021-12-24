【恒大危機】恒大驚傳多地員工罷工　恒大股價曾跌4%後倒升

▲ 【恒大危機】恒大員工驚傳罷工

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內地網傳中國恒大 （03333） 多地員工罷工，涉及長沙、廣西、山西、柳州等多個恒大部門。有恒大員工指，因恒大拖欠員工社保及工資，復工時間待定，罷工期間不要電話騷擾。恒大罷工消息下，今早股價曾跌4%見1.42元歷史新低，最新倒升0.7%，暫報1.49元，成交近7000萬元。

恒大系內，恒大汽車 （00708） 周五異動，最多再升近兩成，恒大物業 （06666） 跌1%。

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據網上圖片，長沙恒大珺悅府工程部於12月22日貼通告，指因恒大湖南公司拖欠員工社保及工資，現全體罷工，罷工期間所有業務停辦。另外，廣西公司全體員工貼通告，鑒於公司拖欠員工工資及社保，全體員工自12月23日開始罷工，罷工期間所有業務停辦。

據報，恒大山西公司財務部，商丘區域全體員工、柳州恒大御府工程部都有員工罷工。

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