超越Google！TikTok成今年訪問量最多網站

美國科技企業Cloudflare日前公布全球流量報告，數據顯示去年僅排名第七的國際版抖音TikTok超越Google，成為今年全球訪問量最大的網站，往年的榜首Google只能位居第二位。

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Cloudflare指出，相較於Google提供的多種網頁服務，如新聞、地圖、照片、翻譯等等，以短影片社群起家的TikTok，近年來則是已從洗腦歌曲、舞蹈、迷因（Memes）這類的短影音，朝向更多元化類型的影音內容題材發展，如美食、寵物、職人教學等，吸引不同年齡層用戶。

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其他3至10位依次為Facebook、Microsoft、Apple、Amazon、Netflix、YouTube、Twitter及WhatsApp。Cloudflare利用其掌握的全球網絡流量模式數據總結得出排名，包括應用程式使用情況或用戶使用瀏覽器訪問網站的時間。

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