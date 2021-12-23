  • 20°C
香港時間 : 20211223日 (四) 21:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超越Google！TikTok成今年訪問量最多網站

環球政經 20:46 2021/12/23

分享：

美國科技企業Cloudflare日前公布全球流量報告，數據顯示去年僅排名第七的國際版抖音TikTok超越Google，成為今年全球訪問量最大的網站，往年的榜首Google只能位居第二位。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

Cloudflare指出，相較於Google提供的多種網頁服務，如新聞、地圖、照片、翻譯等等，以短影片社群起家的TikTok，近年來則是已從洗腦歌曲、舞蹈、迷因（Memes）這類的短影音，朝向更多元化類型的影音內容題材發展，如美食、寵物、職人教學等，吸引不同年齡層用戶。

【政府工略】康文署招聘文化工作副經理 大學畢業即可一試 頂薪逾5.5萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

其他3至10位依次為Facebook、Microsoft、Apple、Amazon、Netflix、YouTube、Twitter及WhatsApp。Cloudflare利用其掌握的全球網絡流量模式數據總結得出排名，包括應用程式使用情況或用戶使用瀏覽器訪問網站的時間。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

抖音 經濟 Google Netflix Microsoft 文娛藝術 Apple YouTube Twitter Facebook

下一篇文章

CAINE HILL次輪銷售　即日沽逾九成單位　即加推18伙　下周一再賣樓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【理財熱話】港男不理cold call 改向銀行借貸 推廣職員聽後忍不住「喊出來」
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【樓市熱話】獲批購買未出售綠置居或公屋 500呎僅100零萬 樓齡30年以上 港男憂「賣剩蔗」伏味濃
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
【職場熱話】兼職同事衰多口 放風準備辭職 經理獲悉後無情勸退
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款