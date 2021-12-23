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【中概股回流】名創優品據報計劃明年來港第二上市　名創優品：不予置評

新股IPO 19:52 2021/12/23

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【中概股風暴】中概股回流？ 名創優品傳明年來港上市

名創優品（美：MNSO）據報正考慮明年在香港第二上市。外電引述知情人士消息指，名創優品正與美銀和瑞銀合作，商議有關在港上市事項，集團計劃在香港籌集數億美元，由於計劃尚處於早期階段，集資規模和上市時間可能會發生變化。名創優品回應內媒指，不予置評。名創優品於美股盤前升3.8%，報10.29元。

美SEC：中國公司必須更具體披露風險　SPAC亦須加強披露，可看【下一頁】

隨著中美局勢升溫，美國SEC實施《外國公司問責法案》（HFCAA），要求外國公司提供審計底稿供美國檢查，否則可能3年內除牌，市場預期這導致在美國上市的中資企業有機會加快回流來港及A股上市。

名創優品於2013年在中國成立，公司早前宣佈，北美市場店鋪量達100間、全球門市則達5000間，遍佈全球100個國家和地區。集團去年10月於納斯達克交易所上市，集資金額達6.08億美元（約47.4億港元）。

早前，名創優品宣布，將在明年9月21日之前回購多2億美元ADS（美國存托股票），計劃從其現有現金餘額中為回購提供資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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【盲盒經濟】名創優品Miniso跟風推「盲盒」　美股急挫17%

【新股IPO】傳名創優品美股IPO定價20美元高於指引區間　集資增至47億

 

美股 IPO 美國 中國概念股 名創優品（美：MNSO）

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