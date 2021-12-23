【打疫苗有獎抽】黃廷方慈善基金鼓勵長者接種新冠疫苗 向200位長者送出一萬元預付卡簽帳額 最年長得獎者98歲

為鼓勵本港長者接種新冠疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金向200位抽獎活動中中獎的年滿70歲並已接種新冠疫苗的香港居民頒發獎品，送出每份價值港幣一萬元的預付卡簽賬額。

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200名得獎者當中，80歲或以上長者佔約20% ，當中最年長的得獎者已98歲。在頒獎活動上，得獎者表示當初決定接種疫苗，是為了保障個人健康，希望能與摯愛共渡時光，同時減低身邊親友受感染的風險。有人亦表示期望接種疫苗後能在未來幾個月到中國內地或海外與家人團聚，或探索新地方。

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此外，黃廷方慈善基金亦為「全港社區抗疫連線」提供支援，透過「接種有福」長者健康計劃，贈送逾50,000個福袋予於公立醫院或新冠疫苗流動接種站接種疫苗的長者，同時支援舉辦健康講座及提供有關的諮詢服務，希望藉此讓長者更了解新冠肺炎。

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黃廷方慈善基金董事黃永光表示，現時長者的疫苗接種率仍相對較低，故進一步鼓勵更多長者接種疫苗是非常重要。他又指，自己的嫲嫲及外婆已經92和101歲，她們接種疫苗後，已回復正常的社交活動，生活愉快，鼓勵所有長者踏出一步，諮詢專業健康建議後，盡早接種新冠疫苗，保護自己及身邊的親友。

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記者：陳詠妍