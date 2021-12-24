【BNO移民英國】最貴街道平均樓價3億 同戴安娜有淵源

英國按揭貸款機構Halifax發表報告，盤點全英國平均樓價最貴的10條街道，全部坐落於首都倫敦。第1位的街道平均樓價高達2,890萬英鎊（約3.02億港元），不少名人曾居住這條街道，已故戴安娜王妃更與這條街有淵源。

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Halifax指，今年英國平均樓價最貴的10條街道均坐落於倫敦，並集中於西敏區（Westminster）及肯辛頓—切爾西區（Kensington & Chelsea）。

英國平均樓價最貴的10條街道（排名由低至高）

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受新冠疫情影響，再加上當局接連實施封鎖措施，不少民眾渴望搬離大城市，遷居至較偏遠地區以換取更大的居住空間及花園。

全英平均樓價最貴街道同戴安娜等名人有何淵源？

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Halifax指出，雖然倫敦街道平均樓價仍穩佔頭10位，但平均樓價按年僅升1%，倫敦以外街道的平均樓價升幅明顯較高。

其中，英格蘭北部及西米德蘭茲（West Midlands）兩區的表現最佳，當地最貴街道平均樓價按年升幅達到11%。英格蘭西北部及東米蘭德茲（East Midlands）兩區，按年升幅也分別達5%及4%。

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Tite Street今年雖位列榜首，但與去年榜首Avenue Road的3,050萬英鎊（約3.19億港元）相比，平均樓價仍低約5%。

雖然Tite Street平均樓價達2,890萬英鎊，但要成為住戶的入場費則遠低於此。英國房地產網站Rightmove指，位於Tite Street的一個2房單位放盤，目前叫價為165萬英鎊（約1,727萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲