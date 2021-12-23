【全球經濟】研究料明年加快重啟國際旅遊 亞太區旅遊業將漸復甦

日前，Mastercard經濟研究所發布2022年全球經濟展望報告，指出家庭儲蓄、經濟增長、休閒旅遊復甦，以及與「物件」和「體驗」相關的消費將成為焦點。但各方面的風險均有機會干擾全球經濟，除了Omicron等變種病毒帶來最大的即時風險外，其他風險包括房價大幅調整、油價飆升及發達經濟體面臨財政懸崖等，都有可能妨礙復蘇進度。

全球供應鏈方面，報告展望明年，亞洲家庭在服務方面的開支預計將會增加，而商品需求也將保持強勁，明年零售業的數碼化轉型速度將維持在20%。縱使因供應鏈中斷而導致物流成本高企及全球商品價格飆升的問題將會持續，但出口業仍是區內的主要利好因素。另外，持續強勢的電子商貿，加上一些因疫情而衍生的商業類別，如在家進修和嗜好等，將受惠於穩步上升的訂閱經濟，整體經濟向好。

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全球旅遊方面，預計明年國際旅遊重啟將加快休閒旅遊復蘇，中長途航班將逐步回升。明年在亞太區實施的旅遊限制減慢區内復蘇速度，僅數個市場的國内旅遊錄得反彈趨勢，但對亞太區於明年在旅遊方面的發展抱持樂觀態度。

全球儲蓄方面，報告指亞太區內發達經濟體的儲蓄量將成為推動明年及其後消費的強勁動力，令包括澳洲、新西蘭、日本和韓國等多個市場的消費者支出增長速度達2%。隨著防疫限制放寬，由儲蓄衍生的消費或會在明年為全球GDP帶來3%的增長。

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責任編輯：龍紀瑩