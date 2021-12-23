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【直播監管】淘寶拼多多快手京東抖音遭約談

股市 18:52 2021/12/23

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消保委指出，本次消費體察選擇了淘寶7位主播、拼多多4位主播、京東2位主播、快手2位主播，抖音2位主播，包括網絡人氣排名前十位的李佳琦、薇婭、羅永浩、雪梨、烈兒寶貝、Timor小小瘋等知名主播。

浙江消費者權益保議委員會約談淘寶、拼多多、快手、京東、抖音五大平台及相關主播，要求5家平台和相關主播在3個工作日內（即12月28日前），向浙江省消保委提交正式的整改報告。

淘寶負責人表示，涉及存在問題隱患商品已進行下架處理，對應商家主動對存量庫存進行封存、返廠或銷毀，不再進行二次銷售。對違規主播和商家，平台已按規則對應進行處罰。同時，平台已聯動商家做好售後保障方案。

拼多多負責人表示，已將所有涉事直播間停播7日，明確告知商家、主播違法事由，警示商家、主播合法經營。同時下架相關不符合國家標準的商品，並要求商家改正違法違規行為。

京東負責人表示，已通知商品銷售商家、主播，並第一時間對涉及商品進行下架處理。

抖音負責人表示，平台已對相應商品採取封禁措施處理，同時，對相似商品進行回掃核查。

快手負責人表示，已強制要求涉事主播學習規則並進行考試，並對涉事商品做下架處理。

消保委指出，本次消費體察選擇了淘寶7位主播、拼多多4位主播、京東2位主播、快手2位主播，抖音2位主播，包括網絡人氣排名前十位的李佳琦、薇婭、羅永浩、雪梨、烈兒寶貝、Timor小小瘋等知名主播。購買商品共80個批次，包括服裝、鞋類、食品生鮮、玩具、電子商品等。並委託第三方權威機構就商品質量、標識標籤、理化指標等按國家標准進行檢測。

消保委指，體察時發現，個別主播存在誇大宣傳、用絕對性廣告語、拿其他平台做比較、少發漏發、發錯尺碼、宣傳與實物不一致等。此外，2個批次生鮮發現短斤缺兩問題。

不達標率36.25%

檢測後發現，本次購買的80個批次樣品中，29個批次樣品不符合國家標準，不符合率為36.25%。其中，三無產品10個，商品質量不符合國家標準9個（存在人身安全隱患4個），材質成分不符合國家標準7個（假冒材質1個），標籤不規範3個。

 

 

港股 阿里巴巴－SW（09988） 主播 抖音 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 淘寶

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