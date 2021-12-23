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【有相睇】港島藍籌屋苑三房套　連裝修兼可借高成數按揭　買家感「抵買」斥938萬入市

股樓投資 18:50 2021/12/23

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港島樓向來有捧場客，藍籌屋苑更受買家歡迎，近日有買家認為海怡半島有單位合心意兼價錢合理，便迅速斥資入市。美聯物業林潤強表示，該行促成鴨脷洲海怡半島一宗621實呎戶成交，港島區首置客以938萬元購入三房套單位。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

林潤強指，剛成交單位是海怡半島15座低層C室，實用面積621平方呎，三房套間隔，以938萬元成交，實用呎價15,105元。據悉，買家鍾情單位有雅致裝修，而且價錢合理，兼可承做高成數按揭，故斥資入市。

受惠新按保計劃，樓價在1,000萬元以下的物業，最高可承造八成按揭，若只以樓價計，上述單位可承造八成按揭，首期最平187.6萬元。

原業主在2005年5月以260萬元購入單位，帳面獲利678萬元，持貨16年，物業升值261%。

同場加映︰【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

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撰文 : 謝昕蕎

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