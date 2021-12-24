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【英國王室】皇家聖誕頌歌特輯預告 凱特親述窩心決定

環球社會熱點 09:05 2021/12/24

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英國王室每年聖誕節定必舉行皇家儀式，今年更有首次由劍橋公爵夫人凱特王妃主辦的聖誕頌歌音樂會。日前音樂會的特輯預告片釋出，凱特解釋今年希望向在新冠肺炎疫情中默默付出的無名英雄致謝，因此邀請他們出席。

【英國王室】安妮公主要隔離 英女王無得同乖女過聖誕 【下一頁】

周三（22日）播出的預告中，凱特（Kate Middleton）表示，疫情及多次封城讓大家認識到，善舉在如此時候能夠為大家帶來慰藉及緩解。特輯周五平安夜當晚（24日）在獨立電視台（ITV）播出。

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今次聖誕頌歌儀式上，凱特邀請過去1年半為各自社區服務，或是克服人生重大挑戰的人士出席。凱特解釋，

「大家經歷一段嚴峻時間，面對眾多挑戰，邀請他們齊聚在聖誕頌歌儀式是能夠感謝最多人的方法。」

【英國王室】凱特聖誕送過咩禮物 搞到哈里好尷尬 【下一頁】

音樂會不止有由西敏寺大教堂聖詩班領唱的聖誕頌歌，亦有英國女歌手Leona Lewis及Ellie Goulding的演出。威廉王子（Prince William）及清談節目《Good Morning Britain》主持Kate Garraway亦會上台朗讀聖經。

皇家聖誕頌歌音樂會的特輯原定由英國廣播公司（BBC）播映，但BBC今年播出的王室紀錄片惹起王室成員強烈反感及批評，遂把特輯改由ITV播放。

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責任編輯：吳漢培

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