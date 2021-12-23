【騰訊700】騰訊續擴海外遊戲版圖 收購美國遊戲商 Turtle Rock

正當外界關注騰訊(00700)會否因破天荒派發中期息，及內地業務面臨反壟斷監管而放慢業務增長時，公司亦加快擴張海外遊戲業務。日前騰訊宣布，收購美國加州的遊戲開發商Turtle Rock Studio的母公司Slamfire。Turtle Rock Studio的作品包括著名遊戲《Back 4 Blood》。完成收購後，Turtle Rock會繼續獨立運作。

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今年來，騰訊已投資超過100間遊戲公司。現時騰訊在美國所投資的遊戲商，則包括Riot Games, Epic Games和動視暴雪(美：ATVI)等。除了Turtle Rock，騰訊近日市傳正準備以約110億美元的估值，增持其所持芬蘭手機遊戲開發商Supercell的股份。騰訊在剛過去的第三季業績，首次披露國際遊戲收入按年增加20%至113億元人民幣。

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