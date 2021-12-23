【大行點睇】疫情影響料已反映 大摩維持看好新秀麗

大摩發表報告，指新秀麗 （01910） 在新冠病毒變種及確診個案增加下，令股價持續走弱，但現時風險回報水平吸引，已經是買入的好時機，認為股價在30日內有七成至八成機會上升。

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大摩估計，若新秀麗明年銷售持續受疫情影響，2023年銷售將較2019年低兩成，但純利率將返回正軌，回到管理層的目標，大摩又認為，業務質量上升加上市佔率提高，將令市場重新關注公司，看好新秀麗前景，並給予19.7元的目標價，對應明年預測市盈率約17倍，評級維持「增持」。

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