【聖誕熱話】港鐵平安夜及聖誕無通宵列車 8條綫路下午加密班次

港鐵宣布明日將維持正常服務時間，不提供通宵列車服務，但迪士尼線及機場快線外的8條鐵路，將會在下午加強服務班次，港島線、荃灣線、觀塘線、東鐵線及屯馬線在25至27日亦會加強服務。

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平安夜及聖誕當天，多項交通工具將提供特別服務安排。電車明日會延長服務時間，部分巴士及專線小巴明日亦會加強服務或延長服務時間。 運輸署表示，中環蘭桂坊一帶明日下午二時起至翌日上午五時實施封路安排，中環至半山自動扶梯系統，亦會在明日及聖誕節延長服務時間至翌日凌晨一時。

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責任編輯：龍紀瑩