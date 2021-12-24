  • 19°C
香港時間 : 20211224日 (五) 09:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門賭牌】澳門總結博彩法諮詢最多人支持發6個賭牌、政府未定調　突增考慮國家安全、金沙高開半成

股市 09:26 2021/12/24

分享：

【澳門賭牌】澳門總結博彩法諮詢最多人支持發6個賭牌、政府未定調　突增考慮國家安全

澳門政府發布《娛樂場幸運博彩經營法律制度》公開諮詢總結報告，尚未為賭牌數目、年期定調。據澳門政府總結，諮詢收集意見中普遍認為賭牌批給數量應為6個，並取消原有的「轉批給」做法。澳門政府表示，並未為此定調，僅指「將綜合考慮收集到的意見及建議，並結合社會政策方向和經濟環境等因素，以訂定合適的批給數量。」

在批給期限、博彩稅率方面，澳門政府同樣未定調。澳門政府諮詢總結公布後，濠賭股今早高開，金沙中國 （01928） 高開近半成，開市報18.18元；銀娛 （00027） 高開3.2%，開市報41.5元；美高梅 （02282） 高開6.7%。

金沙中國母企拉斯維加斯金沙（美：LVS）周四收升4.2%。永利澳門 （01128） 母企永利度假村（美：WYNN）收升3.5%。

【2022年選股攻略】庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

相對現有牌照為期20年，約33%收集意見支持維持20年，42%認為應少於20年，10%支持多於20年。澳門政府回應稱，考慮到澳門的整體發展，過長及不靈活的批給期可能會造成一定的阻礙， 加上現時的投資環境及土地資源已與 2002 年公開競投的情況不一樣，因此諮詢文本建 議重新檢視經營娛樂場幸運博彩的批給期限。從諮詢所收集的意見可見，認為應訂定少於20年批給期限的意見所佔比例最高。

博彩稅率上，現時博彩特別稅為35%，另有約5%的撥款用作支持文化、旅遊、發展城市建設等項目。澳門政府表示，有意見應為加稅空間不大，而政府府會綜合考慮立法目的及公共利益，特別是需平 衡各方的利益。

【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？【按此即睇】

澳門總結賭牌諮詢新增考慮國家安全　「重要政治責任」

在諮詢總結中，澳門政府新加入提及「關於國家安全及特區利益」，提及有意見認為隨著國際政治經濟關係的日益複雜化，當中也牽涉不少資金跨境流動的問題，為國家政治和金融體系帶來潛在風險，在博彩修法的過程中必須杜絕洗黑錢、跨境賭博犯罪及其他危害國家安全的漏洞，讓博彩業在安全的環境下穩步發展。

澳門政府指，考慮到維護國家安全及特區整體利益是特區政府的重要政治責任，會在相應的規定中體現保障國家安全的要求。

相關文章：

【濠賭股】金沙永利美高梅3大美資賭牌牌主跌7%　惠譽列金沙入負面觀察名單

【澳門賭牌】高盛引述澳博料6大澳門賭牌牌主可續牌10年　澳門官員：沒有預設賭牌數目立場

【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）

 

港股 澳門博彩股 博彩稅 澳門

上一篇文章

【港股市況】港股平安夜半日市恒指高開182點　京東反彈3%、濠賭股造好金沙升近半成（不斷更新）

下一篇文章

長實夥李嘉誠基金會出售飛機、退出飛機租賃行業　套現近332億元、股價升逾1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？
月供股票推介　月供5000元欲賺取年回報5厘儲蓄用有何建議
月供股票推介　月供5000元欲賺取年回報5厘儲蓄用有何建議
【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【恒指ADR+夜期】夜期升147點　京東美股低位反彈（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升147點　京東美股低位反彈（不斷更新）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【美股收市】疫情難阻經濟復甦 標指新高 道指漲196點
【美股收市】疫情難阻經濟復甦 標指新高 道指漲196點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款