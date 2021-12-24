【澳門賭牌】澳門總結博彩法諮詢最多人支持發6個賭牌、政府未定調　突增考慮國家安全、金沙高開半成

▲ 【澳門賭牌】澳門總結博彩法諮詢最多人支持發6個賭牌、政府未定調 突增考慮國家安全

澳門政府發布《娛樂場幸運博彩經營法律制度》公開諮詢總結報告，尚未為賭牌數目、年期定調。據澳門政府總結，諮詢收集意見中普遍認為賭牌批給數量應為6個，並取消原有的「轉批給」做法。澳門政府表示，並未為此定調，僅指「將綜合考慮收集到的意見及建議，並結合社會政策方向和經濟環境等因素，以訂定合適的批給數量。」

在批給期限、博彩稅率方面，澳門政府同樣未定調。澳門政府諮詢總結公布後，濠賭股今早高開，金沙中國 （01928） 高開近半成，開市報18.18元；銀娛 （00027） 高開3.2%，開市報41.5元；美高梅 （02282） 高開6.7%。

金沙中國母企拉斯維加斯金沙（美：LVS）周四收升4.2%。永利澳門 （01128） 母企永利度假村（美：WYNN）收升3.5%。

【2022年選股攻略】庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看）

相對現有牌照為期20年，約33%收集意見支持維持20年，42%認為應少於20年，10%支持多於20年。澳門政府回應稱，考慮到澳門的整體發展，過長及不靈活的批給期可能會造成一定的阻礙， 加上現時的投資環境及土地資源已與 2002 年公開競投的情況不一樣，因此諮詢文本建 議重新檢視經營娛樂場幸運博彩的批給期限。從諮詢所收集的意見可見，認為應訂定少於20年批給期限的意見所佔比例最高。

博彩稅率上，現時博彩特別稅為35%，另有約5%的撥款用作支持文化、旅遊、發展城市建設等項目。澳門政府表示，有意見應為加稅空間不大，而政府府會綜合考慮立法目的及公共利益，特別是需平 衡各方的利益。

【ET開市直擊】港股能否反彈到年底 體育用品股再起動？【按此即睇】

澳門總結賭牌諮詢新增考慮國家安全 「重要政治責任」

在諮詢總結中，澳門政府新加入提及「關於國家安全及特區利益」，提及有意見認為隨著國際政治經濟關係的日益複雜化，當中也牽涉不少資金跨境流動的問題，為國家政治和金融體系帶來潛在風險，在博彩修法的過程中必須杜絕洗黑錢、跨境賭博犯罪及其他危害國家安全的漏洞，讓博彩業在安全的環境下穩步發展。

澳門政府指，考慮到維護國家安全及特區整體利益是特區政府的重要政治責任，會在相應的規定中體現保障國家安全的要求。

相關文章：

【濠賭股】金沙永利美高梅3大美資賭牌牌主跌7% 惠譽列金沙入負面觀察名單

【澳門賭牌】高盛引述澳博料6大澳門賭牌牌主可續牌10年 澳門官員：沒有預設賭牌數目立場

【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成 一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）