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【大行點睇】裝配式建築料成減碳主流 花旗提高中國建築目標價

股樓投資 18:09 2021/12/23

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花旗發表報告，指2018年內地建築業佔總碳排放量51.3%，地方政府為達到碳排放目標，最近已在投標上增加環境評分等的比重，預計裝配式建築方式將取代傳統建築而成為減少碳排放的主流建築，認為中國建築（03311）在裝配式建築技術領先，可成為相關主題的股份。

同場加映    【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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同場加映    【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

花旗把中國建築目標價由11元增加至13元，預計今年將實現訂單1,400億元人民幣的目標，同時認為是中國工業股首選，評級「買入」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

花旗銀行 港股 經濟 中國 工業股 目標價 中國建築（03311）

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