【大行點睇】裝配式建築料成減碳主流 花旗提高中國建築目標價

花旗發表報告，指2018年內地建築業佔總碳排放量51.3%，地方政府為達到碳排放目標，最近已在投標上增加環境評分等的比重，預計裝配式建築方式將取代傳統建築而成為減少碳排放的主流建築，認為中國建築（03311）在裝配式建築技術領先，可成為相關主題的股份。

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花旗把中國建築目標價由11元增加至13元，預計今年將實現訂單1,400億元人民幣的目標，同時認為是中國工業股首選，評級「買入」。

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