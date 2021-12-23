【內房危機】蠢蠢欲動想撈底？　私募債券基金經理：關注世茂、融創機會　不考慮恒大

內房債務危機未除，不過已有投資者蠢蠢欲動想撈底。有中國私募債券基金經理表示，預計地產領域政策未來將有更明確的信號釋放，目前關注世茂 （00813） 和融創 （01918） 的撈底機會，但恒大 （03333） 不在考慮之列。

北京鼎諾投資管理有限公司董事長、「鼎諾精選9號」和「鼎諾精選8號」基金經理張志軍接受外媒訪問時表示，目前地產債投資主要博弈為短期兌付，預計不會再有大型民企「出事」，但仍會有中小型房企陷入危機。

私募排排網數據顯示，截至12月17日，上述兩隻基金年迄今分別錄得84.7%和63.9%的收益，擊敗了99%的同行。

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關注碧桂園

張志軍表示，會關注世茂和融創的抄底機會，因為這兩家大型民營房企如果暴雷將對市場再一次形成巨大衝擊。不過，恒大理財和表外融資過多、部分項目折價出售影響其回收率評估，直言「5月份之後沒有再參與恒大債的投資。」

他又提到，碧桂園 （02007） 項目主要佈局在三四線城市，在本次市場下滑中首當其衝受影響，因此碧桂園是否穩如磐石仍需時間檢驗。

他又認為，當前銷售的惡化同樣無法避免的情況下，國企並不具有收購民企優質資產的資金實力和魄力。

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