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【華為發布會】華為首款豎折手機Huawei P50 Pocket登場　 最平8,988人民幣可入手

科技 18:07 2021/12/23

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華為臨近年尾仍未打算停步，並於今（23日）舉行冬季旗艦新品發布會。一如外界所料，率先登場的是華為首款採用上下翻蓋式的折疊手機Huawei P50 Pocket，搭載華為自家研發的HarmonyOS系統，內地即日起開賣。（華為官方圖片）

華為臨近年尾仍未打算停步，並於今（23日）舉行冬季旗艦新品發布會。一如外界所料，率先登場的是華為首款採用上下翻蓋式的折疊手機Huawei P50 Pocket，搭載華為自家研發的HarmonyOS系統，內地即日起開賣。

【華為發布會】華為首款HarmonyOS智能眼鏡登場　實時感應頸椎變化、評估健康風險

華為常務董事余承東在會上提及，目前已經有超過2.2億設備搭載HarmonyOS設備，今年華為生態設備發貨量更達1億以上。

而是次登場的旗艦折疊屏手機華為Huawei P50 Pocket，同樣採用HarmonyOS系統。全新的P50 Pocket採用上下翻蓋式屏幕可折疊設計，內部搭載主屏幕6.9寸，解析度為 2,790 x 1,180（21:9 比例），有120Hz更新率和300Hz觸控採樣率，支援 1,440Hz 高頻 PMW 調光及增反光納米光學膜。裝置的重量和展開厚度分別是190克和7.2毫米，而折疊厚度為15.2毫米。

後置鏡頭方面，Huawei P50 Pocket採用3鏡頭設計，包括：4,000萬像素主攝、1,300萬像素超廣角攝鏡頭及3,200萬像素超光譜相機，而鏡頭具備智能防曬檢測功能，同時支援後攝自拍與螢光攝影模式。裝置的指紋模組則被放在側面，內外都支援面部辨識。

值得一提的是，與P50一樣，鑑於美國禁令，P50 Pocket仍然只能使用高通特別供應的4G版Snapdragon 888芯片。

Huawei P50 Pocket將會有白、黑及藝術定製版三色供用家選擇，儲存空間有8GB+256GB及12GB+512GB兩個選擇，售價分別為8,988人民幣（約11,006港元）及10,988人民幣（約13,455港元），於即日起在內地正式發售。

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【華為動向】華為於海港城再設HarmonyOS智能生活館　今起正式開放

責任編輯：黃顯晴

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